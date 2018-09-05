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Создан первый в мире космический лифт

06.09.2018 07:34 — Разное | UDF  
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Фото: Phys.org
Японские исследователи проведут испытания прототипа космического лифта. Устройство будет доставлено на орбиту на следующей неделе с помощью ракеты-носителя H-IIB. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Космический лифт — это гипотетическое инженерное сооружение, предназначенное для вывода грузов в космос без использования ракет. Основной компонент устройства — прочный трос, который тянется от поверхности Земли до орбитальной станции. Станция расположена на геостационарной орбите, то есть находится над одной и той же точкой, и поддерживает трос за счет центробежной силы. По тросу перемещается грузовой подъемник.

Прототип космического лифта представляет собой небольшой ящик с мотором размером 6 на 3 на 3 сантиметра, а также 10-метровый кабель, натянутый между двумя небольшими спутниками. Камеры на аппаратах позволят проследить за функционированием лифта.

Также сообщается, что строительная компания Obayashi планирует использовать технологию нанотрубок, чтобы изготовить трос длиной 96 тысяч километров. Планируется, что к 2050 году с помощью лифта в космос можно будет отправлять туристов.

 
 
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Японские исследователи проведут испытания прототипа космического лифта.
 
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