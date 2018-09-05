Тренировочные тактико-специальные занятия в Ивацевичах...

С целью отработки навыков и умений работников подразделений Ивацевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены плановые тренировочные тактико-специальные занятия по теме «Тушение пожаров в административных зданиях и сооружениях».

В центр оперативного управления Ивацевичского РОЧС поступила вводная: «Задымление в помещении административного здания ГУ «Ивацевичский районный центр гигиены и эпидемиологии». Личный состав отлично справился с поставленной задачей, нарушений правил безопасности не допущено.

В ходе занятий практически отработаны основные вопросы по тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций в административных зданиях, проведена эвакуация персонала центра. Проверена исправность наружного противопожарного водоснабжения. Все цели и задачи занятий успешно достигнуты и реализованы.

Владислава Пархомик, инспектор ИНиП Ивацевичского РОЧС.