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Тренировочные тактико-специальные занятия в Ивацевичах...

06.09.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Тренировочные тактико-специальные занятия в Ивацевичах...

 С целью отработки навыков и умений работников подразделений Ивацевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены плановые тренировочные тактико-специальные занятия по теме «Тушение пожаров в административных зданиях и сооружениях».

В центр оперативного управления Ивацевичского РОЧС поступила вводная: «Задымление в помещении административного здания ГУ «Ивацевичский районный центр гигиены и эпидемиологии». Личный состав отлично справился с поставленной задачей, нарушений правил безопасности не допущено.

В ходе занятий практически отработаны основные вопросы по тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций в административных зданиях, проведена эвакуация персонала центра. Проверена исправность наружного противопожарного водоснабжения. Все цели и задачи занятий успешно достигнуты и реализованы.

Владислава Пархомик, инспектор ИНиП Ивацевичского РОЧС.

 
 
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