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В новополоцкой поликлинике обнаружена ртуть
Ртуть в количестве 30 граммов была обнаружена в одном из медучреждений Новополоцка 5 сентября.
Об этом сообщает
Спасатели получили сообщение в 09:85 из поликлиники, расположенной на улице Блохина в Новополоцке.
Ртуть был найдена в стоматологическом кабинете завхозом учреждения, когда он ремонтировал канализацию.
Работниками отделения хим- и радиозащиты ртуть была собрана и доставлена для утилизации. Угрозы жизни и здоровью людей нет.
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Ртуть в количестве 30 граммов была обнаружена в одном из медучреждений Новополоцка 5 сентября.
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