В новополоцкой поликлинике обнаружена ртуть

Ртуть в количестве 30 граммов была обнаружена в одном из медучреждений Новополоцка 5 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Спасатели получили сообщение в 09:85 из поликлиники, расположенной на улице Блохина в Новополоцке.

Ртуть был найдена в стоматологическом кабинете завхозом учреждения, когда он ремонтировал канализацию.

Работниками отделения хим- и радиозащиты ртуть была собрана и доставлена для утилизации. Угрозы жизни и здоровью людей нет.