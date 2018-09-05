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В новополоцкой поликлинике обнаружена ртуть

06.09.2018 12:06 — Разное | БДГ  
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Ртуть в количестве 30 граммов была обнаружена в одном из медучреждений Новополоцка 5 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Беларуси.

Спасатели получили сообщение в 09:85 из поликлиники, расположенной на улице Блохина в Новополоцке.

Ртуть был найдена в стоматологическом кабинете завхозом учреждения, когда он ремонтировал канализацию.

Работниками отделения хим- и радиозащиты ртуть была собрана и доставлена для утилизации. Угрозы жизни и здоровью людей нет.

 
 
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Ртуть в количестве 30 граммов была обнаружена в одном из медучреждений Новополоцка 5 сентября.
 
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