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Командно-штабные учения Вооружённых Сил проходят в Беларуси

06.09.2018 12:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Командно-штабные учения Вооружённых Сил проходят в Беларуси
Министерство обороны Беларуси

Нынешнее командно-штабное учение - завершающий этап в системе оперативной, боевой и мобилизационной подготовки войск в 2018 году. 

Командно-штабные учения Вооружённых Сил проходят в Беларуси Как оценить масштаб белорусско-российских учений «Запад-2017»?

С учетом возникновения в мировой практике новых вызовов и угроз военной безопасности государства определена тема учения – «Подготовка и применение войск (сил) в интересах отражения агрессии против Республики Беларусь», сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

Цель учения: проверить уровень обученности органов управления, других войск и воинских формирований и их способность управлять выделенными силами и средствами при выполнении задач по предназначению.

В рамках учения Вооруженные Силы будут бороться с незаконными вооруженными формированиями и диверсантами, прикрывать важные государственные и военные объекты, государственную границу и т.д.

Будет задействована учебно-материальная база шести полигонов, а также районы и участки местности в Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.

В учении примут участие до 7500 военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов.

 
 
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Учения начинаются сегодня, 6 сентября, они продлятся до 12 сентября.
 
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