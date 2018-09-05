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Мужчина погиб на пожаре в нежилом доме в Бобруйске
06.09.2018 12:09 — Разное | Аргументы и факты
Пожар произошел 6 сентября в 5 часов утра. в Бобруйске на улице Кирова загорелся нежилой дом.
На место инцидента оперативно выехали спасатели. Когда пожарные расчеты прибыли на место ЧП, здание уже горело открытым пламенем. Кровля и потолочное перекрытие частично обрушились. Возгорание было ликвидировано, пишет
По словам соседей, дом был нежилым. Но в доме был найден труп мужчины, его личность сейчас устанавливается.
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По словам соседей, дом был нежилым. Но в доме был найден труп мужчины, его личность сейчас устанавливается.
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