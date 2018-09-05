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Сильное землетрясение сотрясло японский остров Хоккайдо
06.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Природа не щадит Японию. Следом за разрушительным тайфуном «Джеби» Страну восходящего солнца сотрясло мощное землетрясение.
Толчки магнитудой больше 6 почувствовали по всему острову Хоккайдо. Стихия застала людей глубокой ночью. К этому моменту известно о двух погибших, сотнях пострадавших и пропавших без вести.
Жизнь в регионе парализована – не ходят поезда, закрыт главный аэропорт острова. Около 3 миллионов домов остались без света. В регионе развёрнута масштабная спасательная операция – в ней задействованы 20 тысяч человек.
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Природа не щадит Японию. Следом за разрушительным тайфуном «Джеби» Страну восходящего солнца сотрясло мощное землетрясение. Толчки магнитудой больше 6...
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