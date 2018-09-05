В Саудовской Аравии будут сажать в тюрьму за шутки на религиозные темы

Шутки на религиозную тему в Саудовской Аравии могут обойтись в пять лет тюремного заключения. Об этом сообщает прокуратора королевства на своей странице в Twitter.

"Создание и распространение в социальных сетях контента, который нацелен на высмеивание или подрыв общественного порядка, религиозных ценностей и норм морали, будет рассматриваться как киберпреступление", - говорится в сообщении. Признанным виновными будет грозить до пяти лет тюрьмы, а также штраф в размере трех миллионов саудовских риалов.





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