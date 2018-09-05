В профилактической беседе обо всем

5 сентября состоялась встреча начальника Дзержинского РОЧС с работниками передвижной механизированной колонны №190.

В профилактической беседе Максим Баскопо традиции начал своё выступление с ознакомления присутствующих с оперативной обстановкой, сложившейся на территории Республики.

Вопросы соблюдения правил пожарной безопасности на рабочих местах, а также в быту были рассмотрены подробно и досконально.

Не упустили из вида вопрос и о приближающемся осенне-зимнем периоде, спасатели напомнили присутствующим привести в надлежащее состояние печное оборудование и установить домовладения автономными пожарными извещателями.

Без внимания не остались и вопросы детской шалости с огнем. Максим Валерьевич рассказал о главных причинах детской гибели, привёл печальные жизненные примеры.

В завершении встречи присутствующие смогли задать интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы.







