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В профилактической беседе обо всем

06.09.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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5 сентября состоялась встреча начальника Дзержинского РОЧС с работниками передвижной механизированной колонны №190.

В профилактической беседе Максим Баскопо традиции начал своё выступление с ознакомления присутствующих с оперативной обстановкой, сложившейся на территории Республики.

Вопросы соблюдения правил пожарной безопасности на рабочих местах, а также в быту были рассмотрены подробно и досконально.

Не упустили из вида вопрос и о приближающемся осенне-зимнем периоде, спасатели напомнили присутствующим привести в надлежащее состояние печное оборудование и установить домовладения автономными пожарными извещателями.

Без внимания не остались и вопросы детской шалости с огнем. Максим Валерьевич рассказал о главных причинах детской гибели, привёл печальные жизненные примеры.

В завершении встречи присутствующие смогли задать интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы.



 
 
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5 сентября состоялась встреча начальника Дзержинского РОЧС с работниками передвижной механизированной колонны №190.
 
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