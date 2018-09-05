БРСМ отмечает день рождения и сразу «#ЗаДело!»

Белорусский республиканский союз молодежи 6 сентября отметит 16-й день рождения.

И в свой день рождения БРСМ начинает новый общереспубликанский проект «#ЗаДело!». Он направлен на широкое вовлечение молодого поколения в благоустройство и наведение порядка на малой родине, а также создание открытых креативных пространств в Минске и регионах страны.

На острове Комсомольцев студенты наведут порядок на волейбольной и футбольной площадках, а также осуществят монтаж волейбольных стоек с бетонированием основания.

Кроме того, на острове появится открытое креативное пространство «Беларусь – крыніца натхнення». Данная инициатива привлекла внимание студентов Белорусского национального технического университета, которые предложили свое видение этого пространства. В скором времени на острове планируется установить сцену для молодежных концертов и встреч, а также дизайнерскую скамейку с элементами белорусского орнамента.

Еще одна трудовая акция пройдет по адресу: ул. Бурдейного, 23. Здесь молодежь будет благоустраивать территорию, где впоследствии установят универсальную площадку для занятий воркаутом. Такие площадки, оборудованные специальными снарядами, со временем появятся в каждом районе Минска.

В соцсетях будет объявлен челлендж-марафон, где каждый участник проекта «#ЗаДело!» сможет опубликовать свою фотографию на фоне благоустраиваемого объекта с одноименным хэштегом и передать трудовую эстафету друзьям и знакомым.

Планируется, что проект «#ЗаДело!» продлится до 2020 года.



