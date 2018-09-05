Международный фестиваль этнокультурных традиций «Кліч Палесся»



В 2018 году фестиваль пройдет 22 сентября в агрогородке Лясковичи Петриковского района в пятый раз.

Основными организаторами фестиваля выступают: Гомельский и Брестский облисполкомы, Министерство культуры Республики Беларусь, государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Припятский», ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «Белагропромбанк».

Традиционно в фестивальных мероприятиях примут участие творческие коллективы, мастера и ремесленники из 8 районов Лельчицкий, Мозырский, Наровлянский, Петриковский, Хойникский) и 3 районов Брестской (Лунинецкий, Пинский, Столинский) областей, коллективы зарубежных стран.

Учитывая то, что 2018 год объявлен Президентом Республики Беларусь Годом малой родины, все фестивальные мероприятия будут направлены на формирование гордости за свою страну, город, деревню, а также решение задач по сохранению историко-культурного наследия, популяризации и развитию народных традиций, воспитанию у жителей региона гордости за уникальное природное и духовное богатство Полесья, развитие интереса у гостей фестиваля туристической составляющей Полесского региона и уважения к белорусской традиционной культуре.

Программа фестиваля предусматривает выступление аутентичных фольклорных коллективов, звёзд белорусской эстрады, коллективов зарубежных стран.

На главной сцене состоятся выступления конкурсанта Евровидения – 2017 группы NaviBand (г.Минск), группы «Дрозды» (г.Минск) и др.

Концепция подворий, объединенная общим названием «У сваім краі, як у раі», составит одну Полесскую область, в которой каждый район (подворье) представит собой деревню, реально существующую на территории данного региона, с необычным названием. Жители каждой деревни встречают гостей театрализованной постановкой, отражающей версию происхождения названия своей деревни (будет использована информация от этнографов, носителей фольклора и т.д.).

Также гостей фестиваля ждут выступления аутентичных коллективов, ІІІ конкурс красоты «Палеская Прыгажуня — 2018», фестиваль книги и прессы, выставка туристического потенциала Гомельской области, вечерняя шоу-программа, молодежная дискотека, фейерверк.

Впервые состоятся:

— праздник «Сярод вёскі карагод»: на площадке будут проводиться традиционные народные игры с вовлечением в интерактивное действо всех желающих, концертная программа аутентичных коллективов;

— праздник бытового танца «Танчым па-даўнейшаму»: коллективы и исполнители бытовых танцев предоставят возможность зрителям поучаствовать в мастер-классах бытового танца, а также получить интересную информацию о происхождении того или иного танца;

— праздник исторической реконструкции «Битва эпох»: в программе праздника запланированы показательные рыцарские турниры, будут организованы тематические фотозоны, проведены презентации клубов исторической реконструкции;

— презентация трилогии «Палешуки» Гавриловича Владимира Николаевича, председателя Гомельского областного отделения общественного объединения «Союз писателей Беларуси»;

— праздник белорусского народного театра батлейка «Батлейка.by»: на празднике состоится показ батлеечных спектаклей, пройдут мастер-классы по изготовлению реквизита, кукол для батлейки, презентация батлейки Гомельщины и Брестчины. Задачей данного мероприятия является не столько развлечение присутствующих, сколько популяризация и образование;

— тематическая выставка «Полесские бренды». В целях укрепления уникального позитивного имиджа Гомельской области, повышения интереса у жителей и гостей к ее производственному потенциалу, природе, духовному и культурно-историческому наследию в каждом районе Гомельской области прошел открытый конкурс «Бренд района», по итогам которого выделены ключевые символы, представляющие уникальность родного края. Среди лучших брендов − известные достопримечательности, обряды, традиции, памятники природы и даже продукты питания;

— презентация проекта учреждения «Гомельская областная универсальная библиотека им. В.И.Ленина» «С любовью к Гомельщине», который знакомит с богатой культурой малой родины, памятниками архитектуры, природы, сохранившимися до наших дней этнографическими и фольклорными особенностями Гомельщины;

— площадка «Кино на траве» представит показ тематических кино-видеофильмов о Полесье, художественных фильмов на открытой площадке с организацией зоны отдыха (при благоприятных погодных условиях);

— показательные выступления воспитанников отдела конного спорта учреждения «Гомельский областной центр олимпийского резерва по прикладным видам спорта», мастер-классы по трюковой езде, джигитовке;

— показательные выступления спортсменов-парашютистов (при благоприятных погодных условиях).