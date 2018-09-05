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В Брестской области прокуратура выявила факты коррупции

06.09.2018 12:29 — Разное | БДГ  
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Коррупционные нарушения заключались в незаконном премировании мужем своей жены-подчиненной, а также в конфликте интересов.

По информации прокуратуры Лунинецкого района, руководитель одного из хозяйств закрывал глаза на невыполнение своей подчиненной прямых обязательств и ежемесячно премировал ее. Глава предприятия и его подчиненная (начальник структурного подразделения) состояли в браке.

«И несмотря на известные директору факты невыполнения супругой трудовых обязанностей – простой возглавляемого ею объекта, частные заграничные поездки в рабочее время, он ежемесячно премировал ее и устанавливал повышенный размер надбавки за сложность и напряженность работы», – сообщает Генпрокуратура.

Аналогичные случаи были зафиксированы в хозяйствах Лунинецкого и Березовского района.

Еще один факт коррупционного характера был установлен в Ганцевичском районе, где сотрудник лесхоза, являясь одновременно страховым агентом другой компании, заключал страховые договоры с руководством и работниками своего предприятия. Он нарушил антикоррупционное обязательство и был привлечен к ответственности, сообщает сайт Генпрокуратуры.

 
 
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Коррупционные нарушения заключались в незаконном премировании мужем своей жены-подчиненной, а также в конфликте интересов.
 
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