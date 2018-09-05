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"Мой экономный отдых": лучшим назвали путешествие на Канары по 600 долларов с человека за 2 недели
FINANCE.TUT.BY завершил
Первое место осталось
Второе место занял
Победитель был выбран путем открытого голосования. Мы вручим победителю денежный приз: 300 (триста) рублей 00 копеек с учетом удержанного подоходного налога.
FINANCE.TUT.BY благодарит каждого, кто прислал свою историю в редакцию, и желает всем читателям проекта новых удачных путешествий!
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FINANCE.TUT.BY завершил "Мой экономный отдых". Напомним, участникам конкурса нужно было рассказать истории удачного отдыха, который они организовали сами.
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