"Мой экономный отдых": лучшим назвали путешествие на Канары по 600 долларов с человека за 2 недели

FINANCE.TUT.BY завершил конкурс «Мой экономный отдых». Напомним, участникам конкурса нужно было рассказать истории удачного отдыха, который они организовали сами.





Первое место осталось за историей про двухнедельный отдых на Канарах по 600 долларов с человека.

Второе место занял рассказ про поездку на машине в Норвегию — с котелком для каши и спальником для ночевок, а третье место — рассказ про поездку в Шри-Ланку на 3 недели за 1400 долларов на двоих.

Победитель был выбран путем открытого голосования. Мы вручим победителю денежный приз: 300 (триста) рублей 00 копеек с учетом удержанного подоходного налога.

FINANCE.TUT.BY благодарит каждого, кто прислал свою историю в редакцию, и желает всем читателям проекта новых удачных путешествий!

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