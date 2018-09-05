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В Сети появились фотографии "дешевого" iPhone в трех цветах

06.09.2018 12:24 — Разное | Tut.by  
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12 сентября Apple проведет презентацию трех новых iPhone. Фотографии самого дешевого из них сегодня появились в Сети.


Напомним: первые две модели станут прямыми продолжателями нынешнего iPhone X. Их назовут iPhone XS и iPhone XS Max. Последний получит OLED-дисплей на 6,5 дюймов. Третья модель — 6,1-дюймовый «бюджетный» смартфон с IPS-матрицей. Его фотографии и попали в Сеть.


Утверждать, что на снимках запечатлен настоящий iPhone 6.1 (2018), а не его копия, мы не рискнем. Как минимум, потому, что не демонстрируется его лицевая часть. Но получить общее представление о дизайне устройства все же можно.



На фотографиях показаны смартфоны в красном, темно-синем и золотом цветах. Как и предполагалось ранее, устройство выполнят в корпусе из стекла и оборудуют одинарной основной камерой.

Фронтальной стороны девайса на снимках нет, но там должен располагаться вырез для системы распознавания лиц Face ID. К другим ожидаемым техническим характеристикам относится процессор Apple A12 и 3 ГБ оперативной памяти.

По последний информации, стартовая цена iPhone 6.1 (2018) составит 799 евро. Новый iPhone XS будут продавать за 909 евро, iPhone XS Max — за 1149 евро.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Apple:

 
 
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Анонс устройства состоится уже 12 сентября.
 
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