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В Сети появились фотографии "дешевого" iPhone в трех цветах
12 сентября Apple проведет презентацию трех новых iPhone. Фотографии самого дешевого из них сегодня
Напомним: первые две модели станут прямыми продолжателями нынешнего iPhone X. Их назовут iPhone XS и iPhone XS Max. Последний получит OLED-дисплей на 6,5 дюймов. Третья модель — 6,1-дюймовый «бюджетный» смартфон с IPS-матрицей. Его фотографии и попали в Сеть.
Утверждать, что на снимках запечатлен настоящий iPhone 6.1 (2018), а не его копия, мы не рискнем. Как минимум, потому, что не демонстрируется его лицевая часть. Но получить общее представление о дизайне устройства все же можно.
Фронтальной стороны девайса на снимках нет, но там должен располагаться вырез для системы распознавания лиц Face ID. К другим ожидаемым техническим характеристикам относится процессор Apple A12 и 3 ГБ оперативной памяти.
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Смотрите, сколько у нас стоят нынешние смартфоны Apple:
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Анонс устройства состоится уже 12 сентября.
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