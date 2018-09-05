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Под поезд Брест-Барановичи упал мужчина
06.09.2018 12:26 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел 5 сентября в 21.40 на станции в райцентре.
Мужчина, неработающий житель д. Оброво Ивацевичского района, упал под проходящий вагон грузового поезда сообщением Брест-Барановичи, пишет
Мужчина остался жив, но серьезно пострадал. С открытой черепно-мозговой травмой и переломами плеча и предплечья он был госпитализирован.
По данному факту проводится проверка.
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Мужчина остался жив, но серьезно пострадал. С открытой черепно-мозговой травмой и переломами плеча и предплечья он был госпитализирован.
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