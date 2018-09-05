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Фотоконкурс «Сохраняя семейные традиции»

06.09.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Сохранение прошлого – обязанность не только целого народа, но и каждого конкретного жителя той или иной страны. Будущее строится из историй отдельных семей, имеющих собственные традиции и обычаи, которые могут дополнить и украсить богатую коллекцию белорусской культуры, ведь в этом – отзвук ушедших времен, эхо истории, которое мы слышим в каждом сохраненном элементе белорусского обряда или обычая, свято хранимого членами маленькой семьи.

Фотоконкурс «Сохраняя семейные традиции»

С целью пропаганды семейных ценностей и традиций, преемственности поколений и культуры семейных отношений Гомельское областное объединение профсоюзов при поддержке Гомельской областной организации ОО «БРСМ» запускает конкурс фотографии «Сохраняя семейные традиции», посвященный Году малой родины.

Конкурс направлен на выявление лучших работ среди жителей Гомельской области, способных творчески отобразить традиции, которые передаются из поколения в поколения, превращаясь в фамильную ценность семьи и целого белорусского народа.

Работы участников будут оцениваться в номинациях «Жанровая съемка», «Семейный портрет» и «Фотоистория «Наша традиция – это…».

С правилами проведения конкурса можно ознакомиться в положении.

 

Положение о проведении конкурса можно найти по ссылке:https://cloud.mail.ru/public/3pmE/3FUfSPYVW

 
 
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Сохранение прошлого – обязанность не только целого народа, но и каждого конкретного жителя той или иной страны. Будущее строится из историй отдельных...
 
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