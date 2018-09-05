Учащиеся агроклассов в Горках посетили рыбоводческий комплекс и ферму





С экскурсии по рыбоводческому комплексу, школе-ферме и по учебным кабинетам Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, начались занятия для учеников агрокласса школы№4 г.Горки.

Аграрных классов с нового учебного года в Могилевской области открылись более 40. Их ученики будут посещать факультативы и смогут в будущем поступать в аграрные вузы на льготных условиях — по итогам собеседования.

















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