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Учащиеся агроклассов в Горках посетили рыбоводческий комплекс и ферму
06.09.2018 — Разное | Горецкий вестник
С экскурсии по рыбоводческому комплексу, школе-ферме и по учебным кабинетам Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, начались занятия для учеников агрокласса школы№4 г.Горки.
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С экскурсии по рыбоводческому комплексу, школе-ферме и по учебным кабинетам Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, начались занятия для...
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