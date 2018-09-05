Беларусь и Казахстан планируют нарастить товарооборот

Беларусь и Казахстан расширяют сотрудничество. На следующей неделе на заседании по торгово-экономическим отношениям будет подписана дорожная карта на 2019-2020 годы, сообщает «МИР 24».

«Если коротко охарактеризовать наши двусторонние отношения, то они не просто великолепные, а замечательные во всех отношениях. И, на мой взгляд, они очень выгодны прежде всего Беларуси. Почему? Потому что в Беларуси сальдо торгово-экономического оборота с большим плюсом идет. Вы завозите к нам конкретные товары, начиная с одежды и заканчивая сельскохозяйственной машинной техникой. И мы очень рады тому, что агропромышленные объединения и совместные предприятия у нас создаются», – сказал чрезвычайный и полномочный посол республики Казахстан в республике Беларусь Ермухамет Ертысбаев.