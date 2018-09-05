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Беларусь и Казахстан планируют нарастить товарооборот

06.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Беларусь и Казахстан расширяют сотрудничество. На следующей неделе на заседании по торгово-экономическим отношениям будет подписана дорожная карта на 2019-2020 годы, сообщает «МИР 24». 

«Если коротко охарактеризовать наши двусторонние отношения, то они не просто великолепные, а замечательные во всех отношениях. И, на мой взгляд, они очень выгодны прежде всего Беларуси. Почему? Потому что в Беларуси сальдо торгово-экономического оборота с большим плюсом идет. Вы завозите к нам конкретные товары, начиная с одежды и заканчивая сельскохозяйственной машинной техникой. И мы очень рады тому, что агропромышленные объединения и совместные предприятия у нас создаются», – сказал чрезвычайный и полномочный посол республики Казахстан в республике Беларусь Ермухамет Ертысбаев.

Казахстан рассчитывает, что товарооборот между странами через пару лет вырастет в полтора раза и достигнет одного миллиарда долларов. Участники заседания также планируют подписать соглашение о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами двух государств. В его рамках пройдет и встреча бизнесменов.



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На следующей неделе на заседании по торгово-экономическим отношениям будет подписана дорожная карта на 2019-2020 годы.
 
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