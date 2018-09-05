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В районах Могилевской области проведен мониторинг по подготовке к будущему отопительному сезону

06.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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В районах Могилевской области проведен мониторинг по подготовке к будущему отопительному сезонуСпециалисты Могилевского облуправления по надзору за рациональным использованием ТЭР провели мониторинг субъектов хозяйствования районов Могилевской области по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону 2018-2019 годов. В составе комиссий они побывали в 21 районе области.

Особое внимание было уделено заготовке местных видов топлива  (МВТ) и организации мест его хранения в организациях агропромышленного сектора. Результаты мониторинга показали, что работа в хозяйствах началась с мая  текущего года,  во всех районах Могилевщины созданы комиссии по подготовке к отопительному сезону, назначены ответственные лица, составлены планы мероприятий со сроками исполнения.

В частности,  в Мстиславском районе разработан и утвержден сетевой график строительства навесов для хранения МВТ в сельхозорганизациях, руководство Кричевского района также  отчиталось за готовность навесов на предприятиях агропромышленного сектора, где есть источники тепловой энергии на местных видах топлива.

Руководители районов и субъектов хозяйствования Могилевской области хорошо понимают важность мероприятий и прикладывают все усилия, чтобы подготовка к  осенне-зимнему отопительному сезону была проведена в установленные сроки и с надлежащим качеством, отметили в управлении.

mogilevnews.by

 
 
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Специалисты Могилевского облуправления по надзору за рациональным использованием ТЭР провели мониторинг субъектов хозяйствования районов Могилевской области...
 
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