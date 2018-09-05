Объявлены финалисты премии Гедройца





Объявлен шорт-лист премии имени Ежи Гедройца – главной литературной премии Беларуси. Жюри определило шесть книг, изданных в 2017 году на белорусском языке в жанрах художественной и документальной прозы.

Как пишет Thinktanks.by , в шорт-лист вошли:

Владимир Орлов. Танцы над городом. Логвінаў, Минск.

Альгерд Бахаревич. Собаки Европы. Логвінаў, Минск.

Адам Глобус. Семья. Мастацкая літаратура, Минск.

Винцэсь Мудров. Убийца ангела. Кнігазбор, Минск.

Павел Северинец. Беларусалим. ФОП Серадняк Т.К., Днепр. Украина.

Анка Упала. На заснеженный остров. Издатель Янушкевич, Минск.

Литературная премия имени Ежи Гедройца основана 28 декабря 2011 года и вручается с 2012 г. за лучшую книгу прозы, изданную (в бумажном или электронном вариантах) на белорусском языке в жанрах художественной и документальной прозы. Ранее главный приз получали Павел Костюкевич, Владимир Некляев, Игорь Бобков, Виктор Казько, Макс Щур, Змитер Бартосик.

Соорганизаторами премии являются Белорусский ПЕН-центр и Союз белорусских писателей при поддержке Польского Института в Минске.

В этом году в жюри вошли Валентин Акудович, Алла Брадихина, Анна Бутырчик, Тихон Чернякевич.