Могилевские коммунальники заделали яму после того, как в нее влетел и травмировался велосипедист

В Могилеве велосипедист влетел в дорожную яму на тротуаре и получил травму. Ему понадобилась помощь медиков. После несчастного случая яму коммунальники устранили.





«В Могилеве произошло ЧП: вчера велосипедист упал в яму по улице Первомайской. Ему потребовалась помощь скорой», — сообщила Alina Skrebunova на странице группы «ТутэйШЫ Ровар» в фейсбуке.





Свидетелем происшествия стал Артем Кокин, который двигался за упавшим велосипедистом.

«Мужчина ехал передо мной зигзагом. Я толком и не понял, под градусом он или нет. Я не стал его обгонять именно из-за той ямы. Еду и думаю „там же яма, он же должен видеть ее“. Но нет — прямо по центру ямы влетает, переднее колесо упирается в стену ямы и он летит через руль. После падения велосипедист еще долго не шевелился. Я вызвал скорую помощь, по телефону мне рекомендовали пострадавшего не трогать. Я так и сделал. Насколько мне известно, эта яма образовалась здесь уже очень давно, месяца два-три назад. Один раз эту яму уже подсыпали, но она снова провалилась.»





Уже через пару часов после несчастного случая яма была ликвидирована. Однако, велосипедисты из Могилева сообщили, что яма была на тротуаре как минимум месяц: это доказывает фото, датированное 7 августа 2018 года.