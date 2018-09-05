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ВНИМАНИЕ! Конкурс на лучшее послание потомкам
06.09.2018 — Разное | Светлы шлях
Редакция газеты «Светлы шлях» совместно с районным комитетом ОО «БРСМ» в преддверии празднования 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, который будет отмечаться 29 октября 2018 года, объявляет конкурс на лучшее послание потомкам.
Конкурс проводится с 7 сентября по 12 октября.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 12 октября 2018 года направить в редакцию газеты «Светлы шлях» (г. Сморгонь, ул. Советская, 29, электронный ящик
В конкурсе могут принимать участие все желающие.
Требования к оформлению:
Подведение итогов конкурса состоится 15 октября 2018 года.
Лучшие работы будут отмечены дипломами РК ОО «БРСМ» и размещены на сайте и на страницах газеты «Светлы шлях», а также будут представлены на мероприятиях, посвященных 100-летию ВЛКСМ.
Письмо победителя конкурса будет помещено в капсулу и замуровано в одном из мест города и будет вскрыто через 50 лет - в 2068 году. Победитель и призеры конкурса на лучшее послание потомкам будут награждены подарками редакции газеты «Светлы шлях» и РК ОО «БРСМ».
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Редакция газеты «Светлы шлях» совместно с районным комитетом ОО «БРСМ» в преддверии празднования 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза...
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