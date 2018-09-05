ВНИМАНИЕ! Конкурс на лучшее послание потомкам

Редакция газеты «Светлы шлях» совместно с районным комитетом ОО «БРСМ» в преддверии празднования 100-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, который будет отмечаться 29 октября 2018 года, объявляет конкурс на лучшее послание потомкам.

Конкурс проводится с 7 сентября по 12 октября.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 12 октября 2018 года направить в редакцию газеты «Светлы шлях» (г. Сморгонь, ул. Советская, 29, электронный ящик newspaper@smorgon.gov.by ) или в РК ОО «БРСМ» (г. Сморгонь, ул. Ленина, 5, каб. №104, электронный ящик brsm_smorgon@tut.by ) соответствующие тематике конкурса работы.

В конкурсе могут принимать участие все желающие.

Требования к оформлению:

объем работы – не более 2 страниц печатного или рукописного текста на листе формата А-4;

шрифт печатного текста – Times New Roman, размер печатного шрифта – 12;

на титульном листе необходимо указать Ф. И. О., возраст, контактные данные (адрес, те лефон).

Подведение итогов конкурса состоится 15 октября 2018 года.

Лучшие работы будут отмечены дипломами РК ОО «БРСМ» и размещены на сайте и на страницах газеты «Светлы шлях», а также будут представлены на мероприятиях, посвященных 100-летию ВЛКСМ.

Письмо победителя конкурса будет помещено в капсулу и замуровано в одном из мест города и будет вскрыто через 50 лет - в 2068 году. Победитель и призеры конкурса на лучшее послание потомкам будут награждены подарками редакции газеты «Светлы шлях» и РК ОО «БРСМ».