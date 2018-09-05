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Всего одна бессонная ночь повышает риск развития диабета

06.09.2018 12:05 — Разное | UDF  
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© Depositphotos / Anetta
Отсутствие сна даже в течение одной ночи может повлиять на способность печени производить глюкозу и расщеплять инсулин, увеличивая риск развития таких метаболических заболеваний, как стеатоз печени ("жирная печень") и сахарный диабет 2-го типа. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Тохо. Их исследование, проведенное на мышах, опубликовано в журнале American Journal of PhysiologyEndocrinology and Metabolism.

Известно, что люди, которые не удовлетворяют потребность во сне, больше едят, меньше двигаются и чаще страдают от сахарного диабета 2-го типа. Ученые решили установить, является ли непереносимость глюкозы следствием изменения пищевых привычек, физических нагрузок или причина — сама по себе депривация сна.

Исследователи изучали две группы мышей: одной не давали спать в течение шести часов каждую ночь, а контрольную не ограничивали во сне. У обеих групп был доступ к жирной пище и сладкой воде.

Уже после первой ночи в группе, которую подвергли депривации сна, уровни глюкозы и триглицеридов (жиров) в крови были значительно выше, чем у мышей, которых не лишали сна.

Повышенные триглицериды связывают с инсулинорезистентностью (нарушенным биологическим ответом тканей организма на действие инсулина), которая является ведущим фактором риска развития сахарного диабета 2-го типа. Кроме того, ночное бодрствование оказало влияние на ферменты, которые регулируют метаболизм в печени.

Полученные данные свидетельствуют о том, что необходимо проводить дальнейшие исследования, которые позволят предотвращать развитие метаболических заболеваний, вызванных депривацией сна.

 
 
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Известно, что люди, которые не удовлетворяют потребность во сне, больше едят.
 
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