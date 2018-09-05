ВОЗ рассказала об источнике угрозы здоровью для 1,4 миллиарда человек

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Исследование опубликовано в журнале The Lancet Global Health в преддверии третьего совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по проблеме неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития, которое состоится 27 сентября в Нью-Йорке.Доктор, ведущий автор исследования отмечает, что более четверти взрослых людей ведут недостаточно активный образ жизни. И такая тенденция все еще сохраняется.С 2001 по 2016 год жители западных стран с высоким уровнем дохода, а также Латинской Америки и Карибского бассейна стали уделять меньше времени физической активности. Ученые объясняют это переходом к сидячему образу жизни, увеличением времени отдыха и тем, что в этих регионах все большее предпочтение отдается автотранспорту. В то же время в странах с более низким доходом у людей больше физической нагрузки на работе и меньше доступа к "пассивным" видам транспорта.Согласно рекомендациям ВОЗ, люди в возрасте 18-64 лет должны уделять умеренным нагрузкам не менее 150 минут в неделю или не менее 75 минут интенсивным.Опрос, проведенный среди людей старше 18 лет, охватил 1,9 миллиона человек из 168 стран.