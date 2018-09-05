"День танкиста" вновь пройдет в центре Минска

Грандиозное действо в честь Дня танкиста состоится в центре столицы Беларуси 9 сентября в рамках празднования Дня города и будет готово принять более 100 000 гостей.

«Танкисты» из других городов Беларуси и соседних стран могут спланировать тур в Минск на праздник, чтобы посетить специальную зону «Премиум ангар» и стать свидетелями выступлений хедлайнеров — групп IOWA, «Бумбокс» и «Танцы минус». Праздник пройдет при поддержке Минского городского исполнительного комитета. Информационный партнер – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси. Вход, как и в прошлом году, будет бесплатным.



На фото: Максим Грачев, главный организатор праздника "День танкиста". Фото: Фото из открытых источников

Подробнее о предстоящем мероприятии "АиФ" рассказал Максим ГРАЧЕВ, главный организатор праздника "День танкиста".

-"День танкиста" у многих уже ассоциируется с компанией Wargaming. А что для самой компании значит этот праздник? Планируете ли Вы и дальше вкладывать столько сил в его проведение?

- Что День танкиста значит для нас и наших игроков становится понятно сразу же по слогану фестиваля – Наш праздник. Это традиция. Мы проводим его уже 7 лет, и за это время фестиваль стал неотъемлемой частью культуры, которая сложилась вокруг проекта. World of Tanks – это не просто игра, по опросам, которые мы проводим среди игроков, большая часть их – семейные и с детьми, это не молодые геймеры, World of Tanks для них зачастую – первая и единственная игра. Поэтому крайне важно, чтобы они проводили время с семьей и общались с товарищами по командам и кланам offline. Для этого и изначально и был нами поддержан этот праздник. В прошлом году мы впервые провели фестиваль в парке Победы, значительно увеличив его масштаб и превратив его в настоящий городской семейный фестиваль. Надеемся, минчане и гости столицы и в этом году оценят наш подарок Минску на День города.

- Чем праздник этого года будет отличаться от прошлого?

- В этом году мы значительно увеличили количество фудкортов – их будет более 100. Из них 30 точек будут предлагать мороженое и прохладительные напитки — чтобы гость, который хочет просто попить, не ждал в очереди, где готовят гамбургеры. Мы понимаем, что окончательно очередей при таком скоплении гостей не избежать, однако мы делаем все возможное, чтобы посетители праздника провели как можно меньше времени в очереди. Также мы просим наших гостей иметь при себе наличные деньги – зачастую мобильная сеть попросту «ложиться» и расплатиться по карте нельзя.

Также в этом году мы увеличили количество активностей – в этом году их будет 55, а также разработали 15 арт- и фотозон.

Мы уделили огромное внимание мелочам и тому, чтобы всем посетителям праздника было комфортно. Например, для молодых мам предусмотрена специальная закрытая зона с пеленальными столиками и местом для кормления. Специальные «стикеры», на которых можно написать телефон мамы или папы с именем - если ребенок потеряется, найти родителей будет легко. «Служба заботы» поможет в решении возникающих проблем. Для людей с ограниченными возможностями мы предусмотрели пандусы над бордюрами, специальные туалеты, приспособленные для колясок, а также специальная смотровая площадка у сцены.



Подробная карта праздника. Фото: Фото из открытых источников

-Какие активности будут ждать гостей мероприятия?

- В этом году очень активно включилось в подготовку Министерство обороны – они развернут большую площадку с 11 зонами активностей, где пройдут выставки, представления и концерты. Например, будет работать большая зона военной техники: танки времен Великой Отечественной (Т-34-85 и ИС-2) и современные (Т-72Б3), бронированный автомобиль белорусского производства Volаt V-1 и другие. В зоне пройдут презентация для будущих офицеров от Военной академии РБ с демонстрацией вооружения, выступления Драматического театра белорусской армии, Образцово-показательного оркестра и Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил РБ, будет организована выставка Государственного музея военной истории РБ. В зоне можно будет подержать в руках оружие и экипировку бойцов в зоне сил специальных операций, увидеть представление со служебными собаками и многое другое.

Надеюсь, меломанов мы тоже порадуем – на празднике будут выступать Президентский оркестр Республики Беларусь, который исполнит в том числе и треки из игры World of Tanks, военные оркестры приготовят песни военных лет в специальной тихой зоне (мы готовим ее специально для наиболее взрослых посетителей), ну а в конце вечера гостей праздника ждут международный состав музыкантов IOWA из Беларуси, Танцы минус из России и Бумбокс из Украины.

- Что необычного смогут увидеть гости "Дня танкиста"? На что вы советуете им обратить внимание?

- Активностей очень и очень много, мы советуем гостям планировать маршрут заранее, карту праздника можно найти на нашем сайте. В этом году влюблённые танкисты и танкистки могут даже шуточно пожениться и получить памятную фотографию, гости могут создать огромную вышивку, почувствовать себя танком на футбольном поле в активности «Танкофутбол», записать историю своих воевавших близких для проекта «Фронтовой альбом», стать свидетелем сцен из жизни партизан, которые будут разыгрываться на «Партизанском острове» профессиональными актерами и многое другое.

-На какое количество посетителей рассчитываете в этом году? Из каких стран они приедут?

В этом году мы готовимся принять более 100 000 посетителей. Оценить, насколько представительным будет праздник, можно по уже приобретенным специальным пакетам « Набор на День танкиста », дающим право входа в специальную игровую зону «Премиум ангар»: 43% куплены белорусами, 45% — россиянами, 4% — украинцами. Также пакеты приобретают жители Армении, Франции, Китая, Чехии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы и США.

-За последние годы игрой "WoT" стали интересовать не только игроки стран СНГ, но и геймеры из далеких зарубежных стран. Как вы объясняете такой успех?

- Действительно игра очень популярна во всем мире. Глобально насчитывается более 160 000 000 регистраций. Причина проста. История - это неотъемлемая часть ДНК компании. Практически всех сотрудников можно назвать "историческими гиками". И именно это повлияло на процесс создания игры. К тому же сложно найти человека, которому было бы не интересно прокатиться на танке, почувствовать мощь брони и вооружения. Игра современная и очень красивая, но в то же время не сильно требовательна к ресурсам компьютера. Начать играть очень легко: скачали клиент, установили и вошли в бой. И все это бесплатно. Несмотря на лёгкость вхождения в игру простоте, достигнуть настоящих успехов в игре не так просто. Со временем игроки начинают активно интересоваться историей танкостроения, азам тактики. Все это помогает им в бою и делает игру еще интереснее.

-Какие знаменитости есть среди ваших фанатов?

Как вы сами понимаете, знаменитости не очень любят рассказывать лишний раз о своей личной жизни, т.к. они и так публичные люди. Могу отметить, что Дольф Лундгрен и Джанлуиджи Буффон играли в танки не только во время съемочных дней. Также в World of Tanks Blitz на мобильном телефоне активно играет известный баскетболист сборной России и игрок NBA - Тимофей Мозгов.

-Почему было принято решение поменять место проведения праздника на парк Победы? Как новая площадка зарекомендовала себя в прошлом году?

- В прошлом году Минску исполнялось 950 лет, и мы подумали, что это был бы отличный подарок городу, в котором родилась игра - провести фестиваль уже в городе. Мы озвучили эту идею Минскому городскому исполнительному комитету, и власти города нас поддержали. Парк Победы зарекомендовал себя отлично – к нам в прошлом году пришли более 100 000 человек! День танкиста стал еще более семейным и по-настоящему городским фестивалем.

-Планирует ли Wargaming в ближайшее время какие-либо глобальные мероприятия, сотрудничества и тому подобное? Чего ожидать фанатам?

- Мы уже приступили к подготовке новогодних активностей – в прошлом году мы предложили игрокам наряжать виртуальную елку, которая стояла у каждого игрока в ангаре. Успех был колоссальный! Планируем порадовать чем-то подобным игроков и в этом году. Также в декабре в Москве пройдет уже ставший ежегодным WGFest – фестиваль музыки и игр компании Wargaming. Подготовка уже началась – пока рано раскрывать все карты, но мы надеемся, что игрокам СНГ понравятся те сюрпризы, которые готовит для них компания. Следите за новостями!