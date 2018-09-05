|
На "Розочке" начали строить офисное здание со служебным жильем для Белтаможсервиса
Старое офисное здание по Лермонтова, 27, исчезло, сейчас на его месте очень бодро строят новое здание. Тут разместится служебное жилье для сотрудников «Белтаможсервиса» и офисы этой организации. По паспорту объекта на уже огороженной территории также появятся три открытых и один закрытый склад.
Как пояснили в Белтаможсервисе, офисное здание будет семиэтажным, жилая часть — встроенной, двухэтажной, в ней расположится 28 служебных квартир.
Кстати, снесенное здание и земля под ним принадлежали Белтаможсервису, так что строит новое компания на «своем» участке.
Строит здание «Белзарубежстрой», сдать планирует в июле 2019-го.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Построят семиэтажный объект уже к следующему лету.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)