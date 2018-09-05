Старое офисное здание по Лермонтова, 27, исчезло, сейчас на его месте очень бодро строят новое здание. Тут разместится служебное жилье для сотрудников «Белтаможсервиса» и офисы этой организации. По паспорту объекта на уже огороженной территории также появятся три открытых и один закрытый склад.



Фото: Наталья Шарай



Фото: Наталья Шарай

Как пояснили в Белтаможсервисе, офисное здание будет семиэтажным, жилая часть — встроенной, двухэтажной, в ней расположится 28 служебных квартир.



Фото: Наталья Шарай

Кстати, снесенное здание и земля под ним принадлежали Белтаможсервису, так что строит новое компания на «своем» участке.

Строит здание «Белзарубежстрой», сдать планирует в июле 2019-го.