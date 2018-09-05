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Россельхознадзор может запретить ввоз всей готовой мясопродукции с содержанием свинины из Беларуси

06.09.2018 12:56 — Разное | Интерфакс  
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Россельхознадзор заявил о возможности введения запрета  на ввоз из Беларуси в Россию всей готовой мясопродукции с содержанием свинины.

"В связи с повторяющимися случаями обнаружения ДНК вируса африканской чумы свиней в готовых мясных изделиях, Россельхознадзор оставляет за собой право ввести ограничения на всю готовую мясную продукцию, содержащую свинину, поступающую в Российскую Федерацию из Республики Беларусь", - сказано в сообщении Россельхознадзора.

Данное заявление последовало в связи с выявлением в продукции ОАО "Гродненский мясокомбинат" ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС). "Учитывая данный факт, Россельхознадзором принято решение с 7 сентября 2018 года ввести временные ограничения на поставки продукции с ОАО "Гродненский мясокомбинат" в Российскую Федерацию", - сказано в сообщении.

Россельхознадзор отмечает, что с 16 июля 2018 года были отменены ранее введенные ограничения на поставки продукции ОАО "Гродненский мясокомбинат" под гарантии департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси в рамках "дорожной карты" двустороннего сотрудничества.

 
 
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Россельхознадзор заявил о возможности введения запрета  на ввоз из Беларуси в Россию всей готовой мясопродукции с содержанием свинины.
 
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