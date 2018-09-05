Сбербанк пока не получил официального ответа Национального банка Украины (НБУ) по поводу продажи Паритетбанку своей украинской "дочки", сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

"Когда они нам официально ответят - либо согласием, либо несогласием - то будем думать, как действовать дальше. Пока документы у них на рассмотрении, и мы ждем ответа", - сказал Л.Хасис.

Как сообщалось в августе, НБУ не видит возможности согласовать покупку украинской "дочки" Сбербанка Паритетбанком, так как последний не соответствует требованиям регулятора. Нацбанк в настоящее время не видит потенциального покупателя на Сбербанк.

НБУ повторно получил от Паритетбанка пакет документов для приобретения украинской "дочки" Сбербанка 25 июля.

Согласно ст. 34 закона "О банках и банковской деятельности", Нацбанк рассматривает соответствующие документы в течение трех месяцев с даты получения полного пакета.

Глава Сбербанка России Герман Греф в начале июля заявлял о заинтересованности Сбербанка в сделке с Паритетбанком по продаже ему украинской "дочки". По его словам, заявка Паритетбанка была оформлена "со всеми необходимыми требованиями".

В марте, по итогам первой попытки, НБУ отказал Паритетбанку.

Ранее интерес к покупке украинского Сбербанка проявлял белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, который намеревался приобрести находящийся в госсобственности Паритетбанк и через него - украинскую "дочку" Сбербанка РФ.

Изначально власти Беларуси одобрили продажу бизнесмену госбанка за $50 млн, однако позже подконтрольная В.Прокопене компания VP Capital сообщила, что Паритетбанк остается собственностью его текущего владельца - Республики Беларусь.

Кроме того, у Сбербанка была договоренность о продаже украинского актива другой группе инвесторов, но сделка не состоялась. НБУ в июле 2017 года отказал бизнесмену Григорию Гусельникову и сыну владельца НК "Русснефть" Михаила Гуцериева Саиду в согласовании приобретения существенного участия в украинском Сбербанке.

Сбербанк (ранее - Дочерний банк Сбербанка России, до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов финучреждение занимало 9-е место среди 84 действовавших в стране банков.