ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь получит шестой транш ЕФСР на $200 млн в течение сентября – ЕАБР

06.09.2018 12:28 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь получит очередной, шестой транш стабкредита ЕФСР на $200 млн в течение сентября, сообщил журналистам в Алма-Аты заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР, управляет средствами ЕФСР) Андрей Крайний.

"Это (предоставление 6-го транша – ИФ) вопрос совершенно технический. Сейчас идет оформление документов, думаю, что в течение месяца уж точно деньги будут выданы", - сказал А.Крайний, говоря о сроках получения Беларусью шестого транша кредита ЕФСР в размере $200 млн.

Представителя ЕАБР цитирует госагентство БелТА.

А.Крайний также сообщил, что "условия седьмого транша будут уточняться,  есть перечень процедур, которые нужно выполнить".

По его словам, "Беларусь очень активно кредитуется в банке, занимает третье место по величине кредитов после Казахстана и России".

В частности, в банке сообщили, что на рассмотрении находится проект на $100 млн по финансированию производства комплектующих на МТЗ. Также рассматривается возможность предоставления Беларуси займа на сумму около $100 млн для частичного финансирования планируемого строительства на действующих энергоисточниках резервно-пиковых мощностей на 800 МВт с целью интеграции строящейся БелАЭС в энергосистему Беларуси.

Как сообщалось, Беларусь подписала в марте 2016 года соглашение с ЕФСР о выделении финкредита на $2 млрд семью траншами в течение 2016-2017 годов. К настоящему времени Минск получил пять траншей на $1,6 млрд.

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявлял, что рассчитывает в ходе предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным договориться о перечислении Минску двух оставшихся траншей финкредита ЕФСР на $400 млн. "Что касается кредитов, которые россияне нам не выдали из евразэсовских фондов - это тоже вопрос для обсуждения. Но если приняты решения, их надо выполнять. Там два транша по $200 млн всего. $400 млн осталось", - заявил А.Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь-1" 26 августа.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь получит очередной, шестой транш стабкредита ЕФСР на $200 млн в течение сентября, сообщил журналистам в Алма-Аты заместитель председателя правления...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это чудо». 2-летняя девочка провела в лесу четыре дня и осталась в живых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика