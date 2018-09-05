Беларусь получит шестой транш ЕФСР на $200 млн в течение сентября – ЕАБР

Беларусь получит очередной, шестой транш стабкредита ЕФСР на $200 млн в течение сентября, сообщил журналистам в Алма-Аты заместитель председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР, управляет средствами ЕФСР) Андрей Крайний.

"Это (предоставление 6-го транша – ИФ) вопрос совершенно технический. Сейчас идет оформление документов, думаю, что в течение месяца уж точно деньги будут выданы", - сказал А.Крайний, говоря о сроках получения Беларусью шестого транша кредита ЕФСР в размере $200 млн.

Представителя ЕАБР цитирует госагентство БелТА .

А.Крайний также сообщил, что "условия седьмого транша будут уточняться, есть перечень процедур, которые нужно выполнить".

По его словам, "Беларусь очень активно кредитуется в банке, занимает третье место по величине кредитов после Казахстана и России".

В частности, в банке сообщили, что на рассмотрении находится проект на $100 млн по финансированию производства комплектующих на МТЗ. Также рассматривается возможность предоставления Беларуси займа на сумму около $100 млн для частичного финансирования планируемого строительства на действующих энергоисточниках резервно-пиковых мощностей на 800 МВт с целью интеграции строящейся БелАЭС в энергосистему Беларуси.

Как сообщалось, Беларусь подписала в марте 2016 года соглашение с ЕФСР о выделении финкредита на $2 млрд семью траншами в течение 2016-2017 годов. К настоящему времени Минск получил пять траншей на $1,6 млрд.

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявлял, что рассчитывает в ходе предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным договориться о перечислении Минску двух оставшихся траншей финкредита ЕФСР на $400 млн. "Что касается кредитов, которые россияне нам не выдали из евразэсовских фондов - это тоже вопрос для обсуждения. Но если приняты решения, их надо выполнять. Там два транша по $200 млн всего. $400 млн осталось", - заявил А.Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь-1" 26 августа.