У Минска все больше вопросов по действиям Украины в отношении белоруса, обвиняемого в шпионаже - МИД

Действия Украины в отношении гражданина Беларуси Юрия Политики, обвиняемого в шпионаже, вызывают все большую обеспокоенность у Минска, заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

"Эта ситуации находится в фокусе нашего постоянного внимания и вызывает у нас все большую обеспокоенность", - сказал А Глаз журналистам в четверг в Минске.

Он напомнил, что на прошлой неделе в ходе судебных слушаний у задержанного гражданина Беларуси были зафиксированы телесные повреждения, которые могут быть квалифицированы как тяжкие.

"Несмотря на заявленное ходатайство адвокатов и наши просьбы, соответствующее медицинское обследование до сих не проведено", - сообщил пресс-секретарь.

Более того, продолжил он, по имеющейся у МИД информации, Ю.Политику планируется переправить в СИЗО СБУ в Киеве только на следующей неделе. "Это вызывает все больше вопросов к действиям украинской стороны в отношении белорусского гражданина, появляются сомнения в ее способности обеспечить условия содержания Ю.Политики под стражей, которые бы исключили провокации и применение к нему противоправного воздействия", - подчеркнул А.Глаз.

По словам пресс-секретаря, учитывая данные обстоятельства, на прошлой неделе Минск повторно направили просьбы в МИД Украины и рассчитывает на ответ.

Также, добавил А.Глаз, на ближайшее время запрошено посещение Ю.Политики консульским сотрудником посольства Беларуси в Киеве.

Как сообщилось, Ю.Политика был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в шпионаже в июне 2017 года.

На прошедшем 28 августа судебном слушании срок содержания под стражей Ю.Политики был продлен до 3 октября. Принято решение о его переводе из СИЗО в Чернигове в СИЗО СБУ в Киеве.

Генпрокуратура Беларуси неоднократно заявляла, что данное дело имеет политический подтекст.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей в свою очередь заявил, что Ю.Политика "никакого отношения к спецслужбам не имеет, поэтому защита уверена, что рано или поздно это дело будет разрешено положительно".