ЗАО "БТА Банк" к началу нового учебного года выпустил уникальные банковские продукты – "Детскую" и "Подростковую" карточки. Одними из первых, кому были представлены новые продукты, стали ученики 8-го класса школы № 91 г. Минска имени "Хосе Марти".





Перед началом урока для школьников специалисты провели познавательную экскурсию по банку, показали, в чем отличие обслуживания юридических и физических лиц.



Ученики получили возможность на себе опробовать все этапы оформления банковской карточки, от получения регистрационного талона через электронную очередь к специалисту



После экскурсии школьников пригласили в аудиторию для проведения Урока финансовой грамотности. С целью научить детей самостоятельно управлять денежными средствами, накапливать и хранить сбережения БТА Банк выпустил уникальные банковские продукты - "Детскую" и "Подростковую" платежные карточки. Именно их и презентовали восьмиклассникам. Школьникам рассказали - чем отличаются "Детская" и "Подростковая карточки" от других банковских карточек, объяснили, что ребенок в возрасте с 6 до 14 лет может получить "Детскую" карточку, как дополнительную к карте родителей, с контролем и возможностью пополнения со стороны мамы или папы, а по исполнении 14 лет любой желающий самостоятельно с паспортом может обратиться в банк и оформить первую свою банковскую карточку.





Помимо презентации карточек, на примерах и картинках специалисты банка вместе со школьниками рассмотрели следующие не менее важные вопросы: Что такое банк и в чем его польза? Что отличает финансово грамотного человека от других людей? Как правильно планировать покупки самостоятельно и как банк может помочь в ведении учета своих расходов и доходов? Какие типы карточек и платежных систем существуют в банке? Какие услуги можно оплатить с помощью банковских карточек и что для этого нужно? Как работает системы "Интернет-банкинг" и "Мобильное приложение" для банковских карточек? Как не потерять свои деньги, и какие риски возможны при использовании банковских карточек?



По окончании Урок финансовой грамотности посетил председатель правления ЗАО "БТА Банк" - Андрей Викторович Доронкевич. Председатель вручил всем детям полезные сувениры от банка и обратился к школьникам:

"Дорогие ученики, ЗАО "БТА Банк" заботится не только о своих клиентах, но и постоянно вносит вклад в ваше развитие. Для банка очень важно еще в школьном возрасте донести до детей всю необходимую информацию о финансовых инструментах и правилах их использования, обучить Вас распоряжаться своими деньгами, создавать и правильно хранить свой капитал. Так, в рамках специальных общегосударственных благотворительных акций и мероприятий, в том числе мероприятий, имеющих социальную направленность, банк планово посещает различные государственные учреждения образования, включая образовательные учреждения с наименее защищенными категориями детей, нуждающиеся в особой заботе и внимании. Среднюю школу № 91, где вы сейчас учитесь, мы посетили в эту субботу на торжественной линейке, посвященной 1-му сентября. Нам очень важно ваше развитие, чтобы все ваши намеченные с детства цели и желания сбывались, а для того, чтобы вы их достигали быстрее, ЗАО "БТА Банк" вручил вашей школе незаменимого помощника в современном обучении и развитии – интерактивную доску, - отметил в своем обращении Андрей Викторович Доронкевич.

Справочно:

ЗАО "БТА Банк" уже более 16-ти лет успешно работает на рынке белорусской экономики, предлагает широкий комплекс услуг для бизнеса и частных лиц, уверенно демонстрирует положительную динамику по всем направлениям бизнеса и занимает устойчивую позицию среди финансовых учреждений Республики Беларусь. Основной фокус в развитии бизнеса и позиционирования банка направлен на сегмент малого и среднего бизнеса, работы с частными клиентами, а также экспортно-импортных операций между Беларусью и Казахстаном.





Благодарим учеников школы №91 за активное участие в Уроке финансовой грамотности, за желание изучать новые финансовые инструменты и обучаться финансовой грамотности вместе с ЗАО "БТА Банк"!



