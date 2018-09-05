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«Это чудо». 2-летняя девочка провела в лесу четыре дня и осталась в живых
Новости Китая. Двухлетняя девочка провела четыре дня в лесу и выжила. Ее спасение называют настоящим чудом.
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Девочка играла с братьями и сестрами, которым было по 4 и 6 лет, недалеко от деревни. Малышка заблудилась в лесу. Отец ребенка – Чень – начал самостоятельно искать дочь, но безрезультатно. На следующее утро родители сообщили о пропаже ребенка в полицию.
По словам полицейских, они упустили лучшее время для поиска – первые 24 часа.
«Это не только усложняет поиски, но и увеличивает риск несчастных случаев».
В течение последующих трех дней девочку искали в лесах, окружающих деревню, прочесывали реки, потому что девочка пропала во время сезона дождей. Это означало, что уровень воды был выше обычного, а крутые травянистые склоны холмов были скользкими – ребенок мог упасть в воду.
Следователи также смотрели записи камер наблюдения и останавливали подозрительные транспортные средства в этом районе. Поиск не давал никаких результатов.
Однако на четвертый день местный житель услышал странные звуки из кустарника. Мужчина уведомил полицию, которая и нашла девочку. Малышка была в порезах, синяках, ее покусали насекомые, но девочка была жива.
Ребенка госпитализировали. Сейчас спасенная девочка находится в стабильном состоянии.
По словам полиции, «это чудо».
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Новости Китая. Двухлетняя девочка провела четыре дня в лесу и выжила. Ее спасение называют настоящим чудом. По информации South China Morning Post, девочке – один год и десять...
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