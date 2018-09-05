ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это чудо». 2-летняя девочка провела в лесу четыре дня и осталась в живых

06.09.2018 12:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Китая. Двухлетняя девочка провела четыре дня в лесу и выжила. Ее спасение называют настоящим чудом.

По информации South China Morning Post, девочке – один год и десять месяцев. Ее искали 700 полицейских, местные жители, поисковые отряды прибегали также к помощи спасательных собак и использовали дроны.

Девочка играла с братьями и сестрами, которым было по 4 и 6 лет, недалеко от деревни. Малышка заблудилась в лесу. Отец ребенка – Чень – начал самостоятельно искать дочь, но безрезультатно. На следующее утро родители сообщили о пропаже ребенка в полицию.

По словам полицейских, они упустили лучшее время для поиска – первые 24 часа.

«Это не только усложняет поиски, но и увеличивает риск несчастных случаев».

В течение последующих трех дней девочку искали в лесах, окружающих деревню, прочесывали реки, потому что девочка пропала во время сезона дождей. Это означало, что уровень воды был выше обычного, а крутые травянистые склоны холмов были скользкими – ребенок мог упасть в воду.

Следователи также смотрели записи камер наблюдения и останавливали подозрительные транспортные средства в этом районе. Поиск не давал никаких результатов.

Однако на четвертый день местный житель услышал странные звуки из кустарника. Мужчина уведомил полицию, которая и нашла девочку. Малышка была в порезах, синяках, ее покусали насекомые, но девочка была жива.

Ребенка госпитализировали. Сейчас спасенная девочка находится в стабильном состоянии.

По словам полиции, «это чудо».

Удивительная история: девочку, унесенную цунами, родители нашли спустя 10 лет (читать далее).

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Китая. Двухлетняя девочка провела четыре дня в лесу и выжила. Ее спасение называют настоящим чудом. По информации South China Morning Post, девочке – один год и десять...
 
Новости дня
Новости разные
 
Под поезд Брест-Барановичи упал мужчина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика