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Беларусь получит шестой транш кредита ЕФСР в течение месяца

06.09.2018 13:13 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь получит шестой транш кредита ЕФСР в течение месяца

Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислит Беларуси шестой транш кредита Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в течение месяца. Об этом заявил зампред правления Евразийского банка развития Андрей Крайний.

«Мы выделяем транш через ЕФСР, 200 млн долл. Это вопрос совершенно технический. Сейчас идет оформление документов. Я думаю, в течение месяца точно будут деньги выданы. Разговоры о том, что мы не выдаем Беларуси транши – не соответствуют реальности. Это кредит на нерыночных условиях, под 1% годовых, это – не коммерческий кредит», – сказал Крайний. Он пояснил, что задержка с выдачей шестого транша была вызвана ротацией в правительстве Беларуси.

Как сообщалось, Беларусь в первой половине 2015 года подала заявку на новый кредит в размере 3 млрд долларов в ЕФСР. Впоследствии первоначально озвученная сумма кредита для Беларуси в 3 млрд долларов уменьшилась до 2 млрд долларов. Средства предоставляются семью траншами, пишет БЕЛТА.

 
 
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Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислит Беларуси шестой транш кредита Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в течение месяца. Об этом заявил зампред...
 
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