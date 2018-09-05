Беларусь получит шестой транш кредита ЕФСР в течение месяца





Евразийский банк развития (ЕАБР) перечислит Беларуси шестой транш кредита Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в течение месяца. Об этом заявил зампред правления Евразийского банка развития Андрей Крайний.

«Мы выделяем транш через ЕФСР, 200 млн долл. Это вопрос совершенно технический. Сейчас идет оформление документов. Я думаю, в течение месяца точно будут деньги выданы. Разговоры о том, что мы не выдаем Беларуси транши – не соответствуют реальности. Это кредит на нерыночных условиях, под 1% годовых, это – не коммерческий кредит», – сказал Крайний. Он пояснил, что задержка с выдачей шестого транша была вызвана ротацией в правительстве Беларуси.

Как сообщалось, Беларусь в первой половине 2015 года подала заявку на новый кредит в размере 3 млрд долларов в ЕФСР. Впоследствии первоначально озвученная сумма кредита для Беларуси в 3 млрд долларов уменьшилась до 2 млрд долларов. Средства предоставляются семью траншами, пишет БЕЛТА.