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Пока пьяная мать спала: 4-летнюю девочку с травмами нашли под балконом пятиэтажки

06.09.2018 13:00 — Разное | Партизан  
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В Буда-Кошелево под балконом пятиэтажки соседи нашли 4-летнюю девочку со слезами на глазах и с травмами.

По одной версии, ребенок выпал с балкона третьего этажа, по второй — вышел на улицу самостоятельно уже с полученными телесными повреждениями. Однако тогда возникает вопрос — откуда взялась травма головы и внутренних органов.

В тот день 27-летняя мать вместе с дочерью пришла к подруге. Времени женщины даром не теряли — сразу принялись выпивать, а разобравшись с алкоголем, пошли спать. Девочка тем временем осталась за «старшую» и пошла хозяйничать на балконе. Результат печальный — ребенок выпал из окна третьего этажа, сообщает Телерадиокомпания Гомель.


Однако «Сильным Новостям» стала известна и другая версия. По имеющейся информации, травмы ребенок мог получить и ранее, и уже после выйти на улицу и спрятаться под балконами. По всей вероятности, пока мать спала, а маленький ребенок был предоставлен сам себе, с девочкой произошел инцидент, который пока остается за кадром.

Что же на самом деле произошло с ребенком в том день, предстоит выяснить следствию.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Буда-Кошелево под балконом пятиэтажки соседи нашли 4-летнюю девочку со слезами на глазах и с травмами.
 
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