Пока пьяная мать спала: 4-летнюю девочку с травмами нашли под балконом пятиэтажки

По одной версии, ребенок выпал с балкона третьего этажа, по второй — вышел на улицу самостоятельно уже с полученными телесными повреждениями. Однако тогда возникает вопрос — откуда взялась травма головы и внутренних органов.





сообщает Телерадиокомпания В тот день 27-летняя мать вместе с дочерью пришла к подруге. Времени женщины даром не теряли — сразу принялись выпивать, а разобравшись с алкоголем, пошли спать. Девочка тем временем осталась за «старшую» и пошла хозяйничать на балконе. Результат печальный — ребенок выпал из окна третьего этажа,Телерадиокомпания Гомель









Сильным Новостям » стала известна и другая версия. По имеющейся информации, травмы ребенок мог получить и ранее, и уже после выйти на улицу и спрятаться под балконами. По всей вероятности, пока мать спала, а маленький ребенок был предоставлен сам себе, с девочкой произошел инцидент, который пока остается за кадром. Однако «» стала известна и другая версия. По имеющейся информации, травмы ребенок мог получить и ранее, и уже после выйти на улицу и спрятаться под балконами. По всей вероятности, пока мать спала, а маленький ребенок был предоставлен сам себе, с девочкой произошел инцидент, который пока остается за кадром.





Что же на самом деле произошло с ребенком в том день, предстоит выяснить следствию.