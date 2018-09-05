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Пока пьяная мать спала: 4-летнюю девочку с травмами нашли под балконом пятиэтажки
В Буда-Кошелево под балконом пятиэтажки соседи нашли 4-летнюю девочку со слезами на глазах и с травмами.
По одной версии, ребенок выпал с балкона третьего этажа, по второй — вышел на улицу самостоятельно уже с полученными телесными повреждениями. Однако тогда возникает вопрос — откуда взялась травма головы и внутренних органов.
В тот день 27-летняя мать вместе с дочерью пришла к подруге. Времени женщины даром не теряли — сразу принялись выпивать, а разобравшись с алкоголем, пошли спать. Девочка тем временем осталась за «старшую» и пошла хозяйничать на балконе. Результат печальный — ребенок выпал из окна третьего этажа,
Однако «
Что же на самом деле произошло с ребенком в том день, предстоит выяснить следствию.
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В Буда-Кошелево под балконом пятиэтажки соседи нашли 4-летнюю девочку со слезами на глазах и с травмами.
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