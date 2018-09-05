Не новички. Почему Британия обвинила в отравлении Скрипалей офицеров российской разведки?





Полиция Великобритании собрала и частично обнародовала массив доказательств, свидетельствующих о том, что именно эти двое мужчин применили вещество нервно-паралитического действия (класса Новичок) в Солсбери с целью отравления Скрипалей.





"Сегодняшний день знаменует наиболее значимый момент в [...] одном из самых сложных и напряженных расследований, которые нам приходилось осуществлять в рамках контртеррористической деятельности полиции", - подчеркнул в заявлении глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу.





Вскоре после заявлений полиции со специальным обращением к парламенту выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй , заявившая о том, что покушение было санкционировано российской разведкой и "высшими лицами" в РФ. "Это не была бесконтрольная операция", - подчеркнула Мэй. , заявившая о том, что покушение было санкционировано российской разведкой и "высшими лицами" в РФ. "Это не была бесконтрольная операция", - подчеркнула Мэй.





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Как удалось установить личности подозреваемых и кто они такие





Подозреваемые Александр Петров и Руслан Боширов – граждане России, прибывшие в лондонский аэропорт Гэтвик 2 марта рейсом Аэрофлота из Москвы, за два дня до покушения. Возраст обоих мужчин британские спецслужбы оценивают ориентировочно в 40 лет, однако полагают, что их документы могли быть поддельными, а имена – вымышленными.









Британский премьер Тереза Мэй сообщила, что оба мужчины являются "офицерами российской военной разведки, также известной как ГРУ". Таким образом, по ее словам, подтверждаются мартовские заявления властей Соединенного Королевства об ответственности России за это преступление.





Британские правоохранители заявили, что у них достаточно доказательств для обвинения Петрова и Боширова по четырем пунктам: 1) в подготовке убийства Скрипаля; 2) в попытке убийства экс-разведчика, его дочери Юлии Скрипаль и полицейского Ника Бэйли (он одним из первых контактировал со Скрипалями и обследовал их дом); 3) в использовании и хранении Новичка вопреки Закону о нераспространении химического оружия; 4) в нанесении тяжких телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бейли.





Чтобы установить связь россиян с покушением на Скрипалей, британские спецслужбы, как сообщала ранее американская CNN, исследовали около 5 тыс. часов видеозаписей с камер видеонаблюдения из британских аэропортов и из Солсбери, где были отравлены бывший российский разведчик и его дочь.





Полиция использовала в том числе технологию распознавания лиц, а также, по информации Sky News, привлекла к расследованию детективов Скотленд-Ярда, обладающих уникальной памятью на лица.





Британские спецслужбы исследовали около 5 тыс. часов видеозаписей с камер видеонаблюдения аэропортов и из города Солсбери





Всего, по данным полиции, в расследовании были задействованы около 250 детективов из контртеррористического управления, а также целый ряд британских агентств, учреждений и организаций – от научно-технической военной лаборатории в Портон-Дауне до подразделений британского Минздрава.





В итоге полиция обнародовала ряд стоп-кадров, на которых двое предполагаемых исполнителей отравления запечатлены, последовательно, в лондонском аэропорту Гэтвик (в день прибытия 2 марта), на железнодорожной станции в Солсбери (утром 4 марта, за несколько часов до покушения), на улицах Солсбери (днем 4 марта, непосредственно перед применением Новичка), а также в лондонском аэропорту Хитроу (вечером 4 марта, когда россияне улетели из Британии).





Оба подозреваемых – "свежие лица" для британских спецслужб, которых власти страны до сих пор не считали связанными с какими-либо разведывательными структурами или другими атаками, сообщал в июле СNN. После того, как мужчины покинули Британию в день совершения преступления, они не возвращались в Соединенное Королевство, полагает полиция.





Ранее телеканал Sky News сообщал, что информацию о вылете двух предполагаемых российских разведчиков из Британии передали "в закодированном сообщении в Москву". Это сообщение удалось перехватить британской базе на Кипре.





Какие новые детали отравления стали известны





Наиболее важным итогом расследования, помимо установления подозреваемых, является объединение в одно дело двух случаев отравления Новичком: Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, которым удалось выжить благодаря помощи медиков, и случайного эпизода отравления двух британских граждан в городе Эймсбери.





В конце июня в Эймсбери, в 15 км от Солсбери, из своего дома были госпитализированы 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс. Позже женщина скончалась в больнице, не приходя в сознание. Мужчина пришел в себя, был выписан из клиники, однако спустя несколько недель попал в нее вновь с серьезными осложнениями здоровья.





Как выяснилось, Стерджесс и Роули случайно нашли и отнесли домой коробку с флаконом, который они сочли парфюмом (пара достала ее в одном из уличных контейнеров, куда люди относят в благотворительных целях ненужную одежду и предметы быта – так называемые charity bins).





В коробке оказался флакон и дозатор-распылитель, соединяя которые Роули пролил на себя немного содержимого емкости. А Стерджесс целенаправленно распылила "духи" на свои запястья. Вскоре оба почувствовали себя плохо и были госпитализированы.





Согласно новому отчету полиции, обнародованному 5 сентября, паре не повезло найти тот самый флакон, из которого российские агенты Петров и Боширов распылили нервно-паралитический яд Новичок на ручку двери дома Сергея Скрипаля в Солсбери 4 марта.





"Мы не считаем, что Дон и Чарли были преднамеренной целью [покушения], но стали жертвами безрассудства, с котором было выброшено столь токсичное вещество нервно-паралитического действия, - подчеркивает британская полиция. - Мы знаем, что Новичок был нанесен на входную дверь [дома] Скрипаля в районе, доступном для общественности, что также поставило под угрозу жизни членов общественных и спасательных служб".





Фото флакона было также обнародовано 5 сентября – это поддельная упаковка духов Nina Ricci Premier Jour. Как сообщает со ссылкой на производителя парфюма британская полиция, как коробка, так и флакон с распылителем не являются оригинальными – очевидно, они были изготовлены специально для транспортировки Новичка в Британию и применения его для отравления Скрипалей.





Впоследствии проведенные в Британии тесты подтвердили высокую концентрацию Новичка внутри флакона. Полиция пока не располагает сведениями о том, где находилась емкость между 4 марта, когда Сергей и Юлия Скрипаль были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери, и 30 июня, когда в больницу попали Чарли Роули и Дон Стерджесс.





Однако полиции удалось установить детали предполагаемого маршрута подозреваемых российских агентов от момента их прибытия в Британию до того, как они вернулись обратно в Россию.





Впервые Александр Петров и Руслан Боширов попали в поле камер наблюдения 2 марта, когда прилетели в лондонский аэропорт Гэтвик из Москвы. Затем они отправились в Лондон поездом и остановились в отеле City Stay Hotel.





Утром 3 марта россияне отправляются на поезде в Солсбери и возвращаются в Лондон вечером того же дня. Полиция предполагает, что они проводили предварительную разведку местности и не считает, что в этот день Новичок мог быть применен.





Вечером 4 марта, в день покушения, россияне вернулись из Солсбери в Лондон и сразу же вылетели в Москву из аэропорта Хитроу





4 марта россияне отправляются по тому же маршруту в Солсбери, где попадают на запись камер наблюдения возле дома Скрипалей. Следователи предполагают, что они обработали входную дверь дома нервно-паралитическим веществом Новичок. Вечером они вернулись в Лондон и сразу же вылетели в Москву из аэропорта Хитроу.





Через два месяца, в мае, специалисты по химической защите исследовали отельный номер, где останавливались Петров и Боширов. На ряде образцов, переданных в лабораторию, было обнаружено незначительное количество отравляющего вещества класса Новичок, не представляющее угрозу для жизни. Повторные тесты уже не показали его следов – следователи предполагают, что полностью устранили их при первичном обследовании и с уверенностью заявляют о безопасности отельного номера.





Будет ли Лондон добиваться экстрадиции подозреваемых





Власти Великобритании заявили, что не будут обращаться в Россию по поводу выдачи Петрова и Боширова, поскольку российская Конституция не позволяет выдавать своих граждан – в чем официальный Лондон уже убедился после ряда предыдущих запросов об экстрадиции.





"Если эта позиция [Москвы] изменится, то запрос на экстрадицию будет отправлен", - подчеркивают в британской полиции.





"Тем не менее, мы получили европейский ордер на их [Петрова и Боширова] арест, что означает их возможное задержание и экстрадицию на территории стран ЕС согласно этим обвинениям, которые не имеют срока давности", - сказано также в официальном заявлении полиции.





Кроме того, власти Британии готовятся объявить россиян в международный розыск по линии Интерпола. Если кто-либо из двух мужчин когда-либо попытается покинуть Россию, официальный Лондон приложит все усилия для ареста, заявила Тереза Мэй.





Почему дело Скрипалей настолько резонансное





Использование боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия класса Новичок в британском Солсбери весной 2018 года, помимо британских служб, подтвердила Организация по запрещению химического оружия.





Покушение спровоцировало международную волну санкций против РФ, которую официальный Лондон назвал ответственной за применение химоружия на территории Британии. К позиции Объединенного Королевства примкнули большинство стран Запада.





Главным последствием дела Скрипалей стал крупнейший дипломатический скандал со времен Холодной войны





Главным последствием дела Скрипалей стал крупнейший дипломатический скандал со времен Холодной войны. Весной 2018 года почти три десятка западных стран (включая США и ЕС), а также НАТО выслали в общей сложности около 150 российских дипломатов.





Дополнительные меры приняла Великобритания: был усилен контроль частных авиаперевозчиков, а также выданы ордеры на арест российского имущества сомнительного происхождения и начат ряд расследований в отношении их собственников.





Кроме того, 27 августа США ввели в действие первую волну экономических санкций против России в связи с делом Скрипалей. Речь идет о запрете на экспорт в РФ товаров, используемых в сфере национальной безопасности. Запрещается выдача любых кредитов России, кредитных гарантий и предоставления финансовой помощи со стороны любого департамента, государственного агентства и других ведомств США.





Еще более жесткие санкции последуют через три месяца, если за это время Москва не предоставит гарантии неиспользования химоружия, а также не допустит международных инспекторов на предприятия по его производству.





В таком случае возможно прекращение двусторонних дипломатических отношений, фактически полный запрет экспорта в Россию американских товаров, а также импорта Соединенными Штатами российских товаров, включая нефть и нефтепродукты.