|
После 11 октября в мировом интернете возможны сбои
После 11 октября пользователи могут столкнуться со снижением скорости работы в Сети, а часть сайтов будет недоступна. Причина — первое в истории обновление настроек защиты мировой системы доменных имен.
В конце августа Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) напомнила, что «готовится к первой в истории смене криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен интернета» (DNS), передает
Переход на новые ключи (Key Signing Key, KSK) должен состояться 11 октября. При этом организация предупредила, что «небольшой процент интернет-пользователей испытает сложности при разрешении доменных имен» (то есть при преобразовании имени ресурса в числовой IP-адрес, например, rbc.ru — в 80.68.253.13), которое компьютеры используют для соединения друг с другом.
Из-за таких сложностей часть пользователей, например, не сможет открыть указанный ими в адресной строке браузера сайт.
Несмотря на опубликованное сообщение ICANN, 11 октября — это предварительная дата перехода на новые ключи. Точная дата перехода будет утверждена на заседании правления корпорации, которое должно состояться на следующей неделе, 12 сентября.
Почему ключи меняются впервые?
Несмотря на то что пятилетний срок для смены ключа истек еще в середине 2015 года, нынешняя смена KSK будет первой в истории ICANN. Впервые о необходимости провести эту процедуру организация объявила в 2016 году. На следующий год была выпущена открытая часть ключа, а сам переход от старой версии к новой был назначен на 11 октября 2017 года. Но мероприятие пришлось отложить из-за низкого уровня готовности интернет-провайдеров.
Сколько пользователей столкнется с проблемами?
В 2017 году примерно у четверти пользователей интернета — около 750 млн человек — доступ в интернет так или иначе зависел от операторов, использующих расширение DNSSEC. Именно эти пользователи отенциально могут столкнуться с проблемами. Однако все крупные игроки, скорее всего, давно произвели необходимые обновления и смогут перейти на новый KSK.
Смена криптографического ключа — процедура не одномоментная, фактически она идет на протяжении последних двух лет. Большинство операторов связи в мире уже имеет все необходимые настройки в своем сетевом оборудовании, которые позволят перейти на новый ключ безболезненно и абсолютно незаметно как для пользователей, так и для владельцев интернет-ресурсов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После 11 октября пользователи могут столкнуться со снижением скорости работы в Сети, а часть сайтов будет недоступна. Причина — первое в истории обновление...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)