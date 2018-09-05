После 11 октября в мировом интернете возможны сбои

В конце августа Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) напомнила, что «готовится к первой в истории смене криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен интернета» (DNS), передает

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Переход на новые ключи (Key Signing Key, KSK) должен состояться 11 октября. При этом организация ​предупредила, что «небольшой процент интернет-пользователей испытает сложности при разрешении доменных имен» (то есть при преобразовании имени ресурса в числовой IP-адрес, например, rbc.ru — в 80.68.253.13), которое компьютеры используют для соединения друг с другом.





Из-за таких сложностей часть пользователей, например, не сможет открыть указанный ими в адресной строке браузера сайт.



Несмотря на опубликованное сообщение ICANN, 11 октября — это предварительная дата перехода на новые ключи. Точная дата перехода будет утверждена на ​заседании правления корпорации, которое должно состояться на следующей неделе, 12 сентября.



Почему ключи меняются впервые?



Несмотря на то что пятилетний срок для смены ключа истек еще в середине 2015 года, нынешняя смена KSK будет первой в истории ICANN. Впервые о необходимости провести эту процедуру организация объявила в 2016 году. На следующий год была выпущена открытая часть ключа, а сам переход от старой версии к новой был назначен на 11 октября 2017 года. Но мероприятие пришлось отложить из-за низкого уровня готовности интернет-провайдеров.



Сколько пользователей столкнется с проблемами?



В 2017 году примерно у четверти пользователей интернета — около 750 млн человек — доступ в интернет так или иначе зависел от операторов, использующих расширение DNSSEC. Именно эти пользователи отенциально могут столкнуться с проблемами. Однако все крупные игроки, скорее всего, давно произвели необходимые обновления и смогут перейти на новый KSK.



