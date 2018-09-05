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Из суда по "делу Коржича" удалили журналистов
Ходатайство о проведении закрытого заседания подал прокурор.
6 сентября в процессе по делу о смерти Александра Коржича пройдет закрытое заседание, передает радио
Ходатайство о нем подал государственный обвинитель. Он обосновал это необходимостью озвучивания информации, которая касается «отдельных вопросов прохождения военной службы», а также «состояния здоровья фигурантов дела».
В процессе был объявлен короткий перерыв, во время которого журналистов попросили выйти из зала. С участников процесса возьмут подписку о неразглашении всего услышанного в зале суда в этот день.
Пока неизвестно, когда журналисты снова смогут посещать заседания суда.
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Ходатайство о проведении закрытого заседания подал прокурор.
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