Свабода . 6 сентября в процессе по делу о смерти Александра Коржича пройдет закрытое заседание, передает радио





Ходатайство о нем подал государственный обвинитель. Он обосновал это необходимостью озвучивания информации, которая касается «отдельных вопросов прохождения военной службы», а также «состояния здоровья фигурантов дела».





В процессе был объявлен короткий перерыв, во время которого журналистов попросили выйти из зала. С участников процесса возьмут подписку о неразглашении всего услышанного в зале суда в этот день.





Пока неизвестно, когда журналисты снова смогут посещать заседания суда.



