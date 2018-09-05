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"Какие там у нас перспективы?" Лукашенко обсудил с Румасом ситуацию в стране

06.09.2018 12:05 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко 6 сентября принял с докладом премьер-министра Сергея Румаса.

На встрече обсуждались ситуация в экономике, вопросы планирования бюджета на предстоящий период, а также подготовка к проведению II Европейских игр, состояние дел и перспективы в белорусском футболе.

"Я хотел бы, чтобы вы очень кратко мне сказали, изучив ситуацию этого года, как мы в экономике развиваемся. С учетом тех вызовов, которые есть и которые возможны. Естественно, с выходом на финансы. Второе - планирование. Будущий год. 

Много слышу из СМИ пока - у вас там идут споры между вами, возможно, и бывшими членами правительства о том, что надо планировать и верстать бюджет на два-три года, а, может, уже и на пять вперед. Ваша точка зрения, точка зрения правительства на это? Тем не менее пока мы тут рассуждаем о каких-то более длительных сроках, у нас впереди 2019 год. Какая работа в правительстве ведется?", - сказал Лукашенко.

Он также высказал готовность обсудить вопросы, связанные с формированием правительства, его структурой. "Может быть, какие-то есть предложения по перестройке самой структуры правительства, схемы построения, развития нашего правительства. Я готов выслушать. И если я не готов ответить сегодня, то мы проработаем эти вопросы основательно, чтобы делать какие-то шаги в будущем", - отметил он.

Учитывая, что Сергей Румас возглавляет и Белорусскую федерацию футбола, Лукашенко поинтересовался состоянием дел и перспективами в этой сфере: "Народная игра, самая масштабная игра, которая привлекает больше всего населения. Радоваться особо тут нечему, но тем не менее, какие там у нас есть перспективы?"

В свою очередь Сергей Румас отметил, что все недавно назначенные в руководство правительства люди без раскачки включились в работу. "Сегодня правительство уже функционирует в штатном режиме, решая определенные для него задачи", - цитирует Румаса пресс-служба Лукашенко.

 
 
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Александр Лукашенко 6 сентября принял с докладом премьер-министра Сергея Румаса.
 
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