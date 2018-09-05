"Неман" и "Юность" проведут сегодня третьи матчи в хоккейной Лиге чемпионов

Минская «Юность» и гродненский «Неман» продолжают выступление на групповом этапе хоккейной Лиги чемпионов.



Фото: Maxim Thoré, www.championshockeyleague.com

«Юность» проведет первую встречу на домашнем льду. Отметим, что минчане еще ни разу не проигрывали в Лиге чемпионов на «Чижовка-Арене», победив «Младу Болеслав», «Векше» и «Фрелунду». После гостевых поражений от «Мюнхена» (3:4) и «Мальме» (1:4) команде Михаила Захарова очень нужна победа сегодня над «Мальме».

Пикантности противостоянию добавляет странная история с пропажей полотенец и шампуня из раздевалки «Мальме».

Положение в группе после двух туров: 1. «Мальме» — 6, 2. «Мюнхен» — 6, 3. «Юность» — 0, 4. ТПС — 0.

Что касается «Немана», то гродненцы вновь сыграют с чешской «Кометой», которую обыграли в Гродно — 4:2. Впрочем, тогда команда приехала в Беларусь без лидеров, на что вряд ли пойдет при родных болельщиках — самых шумных в Чехии.

Во второй игре подопечные Сергея Пушкова уступили швейцарскому «Цугу» — 2:4.

Положение в группе после двух туров: 1. «Цуг» — 6, 2. «Неман» — 3, 3. «Комета» — 3, 4. «Айсберен» — 0.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матчей, которые начнутся в 19.00.