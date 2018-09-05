Два поколения брестчан отметили в один день золотую и серебряную свадьбы

Пожалуй, впервые в истории отдела ЗАГС Бреста одновременно прошла торжественная регистрация золотой и серебряной свадеб: Фёдора и Валентины Лях и их детей Александра и Ларисы Босак.



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Знаменательное событие они отметили в кругу близких и друзей. Фёдор Валерьянович и Валентина Николаевна все круглые даты совместной жизни предпочитают оформлять документально: в этих стенах они зарегистрировали свои серебряную, жемчужную, рубиновую и сапфировую свадьбы и теперь пришли за «золотым» свидетельством.



Вспоминая августовский день 1968 года, супруги прослезились:



— Это от счастья, — говорит Валентина Николаевна. – Тогда был красивый солнечный день. Мне повезло, что я прожила с таким хорошим человеком.



— И ещё, даст Бог, проживёте!



— Будем стараться! Хочется порадоваться счастью детей, внуков и правнуков. Старшие внучки нам уже подарили правнучек, а младшие пока учатся. У нас прекрасные дочери, зятья и внуки.



— Помогаем им по мере возможностей. Каждое лето ездим в родительский дом Валентины, там сад и огород, делаем заготовки, чтобы хватило всем. Семья на то и семья, чтобы поддерживать друг друга, — подключился к разговору Фёдор Валерьянович.



Негласное правило



Когда слушаешь историю юбиляров-родителей, понимаешь, что их судьбы в чём-то похожи. Они родились в деревнях Гродненской области. Нелёгкое послевоенное детство, тяжёлый труд в деревне, нехватка родительской заботы… Может быть, это и сказалось на здоровье обоих. Ещё учениками седьмого класса они оказались в одном, как говорят супруги, санатории под Волковыском. Хотя санаторием это учреждение назвать трудно: в костнотуберкулёзную больницу дети попадали на лечение не на неделю и не на месяц — на несколько лет. Валентина и Фёдор попали в один класс. Им было 15–16 лет. Негласное больничное правило — разбиваться на пары — соединило их судьбы.



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Когда Фёдора только привезли, он лежал на каталке в коридоре, подруги по палате заметили, что он засматривается на Валентину, и сразу же приписали ей кавалера. Поначалу Валентина злилась на своего «воздыхателя», которого на уроки привозили в их палату и каталку ставили рядом с ней. Не давала ему списывать, практически не разговаривала. Когда Фёдору пришло известие о смерти отца, Валентина другими глазами посмотрела на него. Как говорят золотые молодожёны, именно тогда и зародилось ответное романтическое чувство.



После выздоровления они обменялись адресами. Окончив школу, Валентина поступила в Минский технологический техникум, а Фёдор — в Брестский железнодорожный. Они писали друг другу письма, высылали фотографии с надписями.



По велению сердца



Однажды Фёдор приехал навестить возлюбленную, но общежитие было закрыто на ремонт, ему сказали, что Валентина снимает комнату в доме на улице Кузьмы Чёрного. Он отправился её искать. Сердце вело в верном направлении. Как раз в это время Валентина вышла во двор развесить бельё. «Девушка, вы не подскажете?..» — молодой человек не успел договорить: перед ним стояла дама сердца.



Валентина начала работать в городе Мосты, а Фёдора забрали в армию. Редкие встречи и переписка заверили их в большом и крепком чувстве. Отслужив, молодой человек приехал свататься, и через три месяца влюблённые поженились.



Вскоре молодожёны переехали в Брест, где уже обосновались сёстры Фёдора Мария и Зоя. Они всегда жили дружно, во всём друг другу помогали.

Фёдор Валерьянович начинал профессиональную карьеру с завода, работал в домоуправлении. Больше сорока лет отдал Брестской квартирно-эксплуатационной части. Сначала был мастером, затем инженером и до самой пенсии — начальником Брестских районных электросетей.



Валентина Николаевна больше семнадцати лет трудилась в учебно-производственном предприятии глухонемых технологом швейного производства, потом — заведующей ателье «Алёнка», а на пенсию уходила с должности технолога в ателье «Брестчанка». За свои трудовые заслуги супруги награждены медалями «Ветеран труда».



Золото и бриллианты



Семья воспитала замечательных дочерей Ларису и Ирину, которые достойно продолжили их род. Лариса подарила папе и маме двух внучек: Марию и Екатерину. Старшая недавно сама стала мамой: годовалая Кирочка — любимица семьи.



У Ирины тоже две дочери: Надежда, которая буквально два месяца назад подарила золотым юбилярам правнучку Еву, и Вера, которая пока ещё школьница.

Фёдор Валерьянович любит повторять: «Мои детки золотые, а внучки и правнучки — мои бриллианты!»



Своё большое чувство Фёдор и Валентина берегут как зеницу ока и учат этому своих детей и внуков. Любовь — главное мерило ценностей в их большой семье. «Там, где царят любовь, взаимопонимание, взаимоподдержка, живёт счастье. Мы счастливы, что есть друг у друга, что нам есть о ком заботиться, что у нашей семьи есть продолжение!»

Хочется, чтобы эти два любящих сердца ещё долго-долго радовали друг друга.



Однажды и навсегда



Супруги были хорошим примером для своих детей, что подтверждают их дочь Лариса и её супруг Александр — серебряные молодожёны. Семья Босак родилась в августе 1993 года, и вот уже четверть века супруги вместе в будни и праздники, в радостях и трудностях. Их встреча была случайной: Лариса, будучи студенткой третьего курса Горецкой сельхозакадемии, возвращалась домой с сессии поездом Москва – Брест. В том же вагоне из Осиповичей возвращался домой Александр.



Увидев красивую стройную девушку, он сразу же влюбился. Четыре часа дороги пролетели незаметно: новые знакомые разговаривали, шутили, рассказывали о себе и обменялись телефонами. Конфетно-букетный период длился четыре месяца и перерос в пышную свадьбу. Несколько лет пара жила с родителями, строили свой дом. Александр Михайлович — человек военный, любит, чтобы порядок был и в доме, и на участке. К супругам часто приходят друзья и знакомые.



Любовь и уважение



На вопрос, в чём секрет счастливой супружеской жизни юбиляров, золотые молодожёны ответили: «Надо жить дружно, беречь друг друга, понимать, помогать, уступать и прощать. Искренность чувств, честность в отношениях, готовность частичку себя отдать ради любимого человека — всё это поможет сохранить семью на долгие годы.



Их дети согласны, что в браке главное любовь, уважение и осознанный выбор спутника жизни. «Я люблю повторять: «Мужчина — голова, а женщина — шея». Если спустя много лет совместной жизни жена сможет сказать: «Я за мужем» — это и есть настоящая семья. К сожалению, сегодня всё реже мужчина — глава семьи, да и к бракам у молодёжи другое отношение. А хочется, чтобы союз был настоящим и на всю жизнь. Отличный пример — наши родители», — сказала Лариса Фёдоровна.



Достойный пример



В отделе ЗАГС горисполкома в «Книге семейной мудрости, семейного счастья» фиксируются все юбилейные свадьбы. Теперь в ней есть странички семей Лях и Босак. Золотые и серебряные юбиляры поставили на них свои подписи, становились на рушник, исполняли золотое танго и серебряный танец, а после принимали поздравления от родных.



Главный специалист отдела ЗАГС Ирина Кононко вручила юбилярам памятные свидетельства о юбилейных свадьбах, букеты цветов, книгу о Бресте и список свадебных юбилеев, чтобы супруги не забыли про очередную круглую дату совместной жизни.



«Мы гордимся, что в нашем городе есть такие пары, которые стали достойным примером для молодых. Желаем вам, чтобы ещё много лет вы были вместе, радовали своих детей, внуков и правнуков, помогали добрым советом и учили семейной мудрости», — сказала Ирина Витальевна.



Какое же свадебное торжество без брызг шампанского? Присутствующие подняли бокалы за золотых и серебряных юбиляров, за здоровье и долголетие их семей и дружно крикнули: «Горько!»