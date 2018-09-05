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Не учите меня…шить! Брестчанин 10 лет работает швеей

06.09.2018 13:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Внешность собеседника Zarya.by никак не вяжется с его профессией. Под черной кожанкой прячутся татуировки. Натренированные руки выдают в нем каменщика, плотника… да кого угодно, но только не швею. Профессия, которая в обществе априори считается женской, визуально совсем не подходит Роману. А ведь за машинкой он уже десять лет. За это время не раз пытался бросить швейное дело. Но все равно не смог пойти против себя. Мужчина признается: больше всего на свете он любит шить и не видит себя ни в какой другой профессии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58620.php

Не учите меня…шить! Брестчанин 10 лет работает швеей

фото Александра ШУЛЬГАЧА и из личного архива Романа 

– Я помню, как в классе четвертом отец вел меня в школу, – вспоминает Роман Витун, – и по дороге у меня ни с того ни с сего родился вопрос: «Пап, а кто шьет одежду?». Отец тогда сухо сказал: «Кто-кто? Женщины». И этот ответ просто перевернул весь мой мир с ног на голову. Раньше мне казалось, что женщины работают только поварами да парикмахерами. А шить одежду – это же так трудно, это же самая сложная профессия на земле, и совсем она не женская…

Красивой истории о том, как мальчик Рома мечтал стать швеей и долго-упорно шел к своей цели, здесь не будет. После девяти классов Роман, который рос фактически сам по себе, без присмотра родителей, никуда не поступал и даже не пытался искать работу. Он пошел кривой дорожкой.

– У меня было трудное детство и юность, и получилось так, что в двадцать лет я попал в тюрьму, – потупив взгляд, произносит он. – О том, что было, говорить не хочу, так как это другая жизнь, которую я давно оставил. Сейчас у меня есть любимая работа и что самое главное – семья: сыну Ванечке полтора годика…

Отбывая наказание в колонии, Роман решил не терять там времени даром и пошел учиться в ПТУ, которое было на ее базе. Сперва получил специальность тракториста, а на второй год – швеи-портного. 

– После всего того нехорошего, что произошло со мной, я прекрасно понимал, что мне нужна профессия, чтобы потом мог начать нормальную жизнь и встать на ноги. На тракториста шел учиться так, на всякий случай, а вот на швею – уже осознанно. Во-первых, это была детская мечта – научиться шить. А во-вторых, я подумал: одежда нужна всем, поэтому всегда буду с куском хлеба. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58620.php

Не учите меня…шить! Брестчанин 10 лет работает швеей

В колонии у Романа появилось и первое место работы. На производстве заключенные шили, в основном, спецодежду. Но иногда удавалось пошить и что-то для себя или кому-то на заказ. 

– Вот идет, допустим, человек на свидание, и ему позарез нужен костюм. Приходит ко мне и просит: «Роман, хочу пиджак вот с таким клапаном». И я делаю. Понимаете, людям нравится, когда ты позволяешь им внести в пошив свою лепту, свою долю фантазии. А мне в свою очередь нравится приносить им удовольствие...

Сейчас Роман на заказ не шьет – дома нет швейной машинки. Но теперь, когда у него наконец появилось постоянное место работы, он уже не особо о ней и мечтает. После восьми часов, проведенных за шитьем, не больно-то хочется возиться со стежками и строчками еще и в свободное время. 

Роман Витун работает в Бресте на частной фирме. К этому он шел не один год, потому что долгое время мужчина просто-напросто не мог устроиться здесь на работу.

– Я обзванивал кучу фирм, и мне везде говорили без особого энтузиазма: «Окей, приходите, мы вас проверим». Приходил, работал полдня, а потом получал от ворот поворот: «Вы нам не подходите». Но не потому, что я плохой специалист: теперь-то знаю, что я хорошая швея и шью даже лучше некоторых девушек. И дело не в судимости, ведь об этом факте ты не кричишь работодателю прямо с порога. Причина в том, что я – мужчина. А у некоторых наших женщин есть огромная боязнь противоположного пола. Они боятся даже общаться с нами, не говоря уже о том, чтобы работать бок о бок.

Не найдя работу в Бресте, Роман стал ездить на «вахты» в Россию и Польшу. Образ жизни, конечно, изматывающий, но, как оказалось, там мужчина-швея – не такой уж редкий и экзотичный «экземпляр», как у нас. Там без особых проблем можно было найти работу, что Роман и сделал. Правда, когда родился сын, молодой папа, чтобы быть ближе к родным, все-таки вернулся на родину, и ему просто каким-то чудом подвернулся хороший вариант тут.

– В России на швейных фирмах трудится немало мужчин, среди которых много выходцев из Средней Азии. А в Бресте я пока не встречал таких примеров, чтобы мужчина сидел за швейной машинкой. У нас есть парни, которые работают «на утюге». Но для того, чтобы гладить одежду, не нужны какие-то особые навыки. Конечно, мужчины, умеющие шить, у нас тоже имеются, но далеко не каждый из них готов пойти работать в женский коллектив. Для этого нужен особенный характер – уступчивый. У меня эта черта присутствует.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58620.php

Не учите меня…шить! Брестчанин 10 лет работает швеей

Роман признается, что никогда не стесняется говорить где-то в компании, кем работает. Наоборот. Всегда с гордостью произносит: «Я – швея!». Реакция окружающих на это всегда одна и та же: «А жена не ревнует, ты же работаешь среди женщин?».

– Не ревнует, потому что она сама швея и знает атмосферу, как говорится, изнутри, – смеется он. – Мы с ней познакомились на одной фирме в Подмосковье, хотя она тоже из Брестской области – из-под Кобрина. 

Узнав о профессии Романа, многие спрашивают и о том, как складываются у него рабочие отношения: мол, каково это, когда тобой командует женщина? На это наш герой всегда отшучивается, что на работе он никогда не видит перед собой женщину, а только коллегу. По такому принципу всегда просит относиться и к себе.

– Может, это прозвучит не очень скромно, но я знаю, что очень многим нравится, как я шью, – немного смущаясь, говорит он. – Почти на всех фирмах, а сменил их немало в поисках хорошей зарплаты, начальники не хотели меня отпускать. И все как один спрашивали, нет ли у меня случайно еще знакомых мужчин-швей. Но, поймите, я же шью не как мужчина. Шью так, как велит мне характер. Если по жизни я все делаю быстро, то и шью так же. Если для меня в любом деле важно качество, то и за швейной машинкой стараюсь не изменять своим принципам.

Какое-то время Роман работал раскройщиком, но потом снова сел за машинку, поняв, что это занятие не для него. Ведь ему нравится именно сам процесс шитья. 

– За швейной машинкой чувствую себя, как за рулем, максимально концентрируюсь и почти не разговариваю. Тем более на работе это даже приветствуется: меньше болтаешь – больше шьешь. Получаю колоссальное удовольствие от того, что делаю, чего порой не могу сказать о своих коллегах. Я часто спрашивал у девушек, с которыми доводилось работать: «Вам нравится ваша работа?». И всегда получал одинаковый ответ: «Нет, но куда я еще могу пойти, я же ничего другого не умею». Получается, большинство женщин работают швеями по принуждению, а мужчина, если пришел в эту профессию, работает с любовью, вкладывает в нее душу. Вот в чем основное отличие. 

Роман абсолютно не скрывает, что в трудный период, когда у него не получалось найти работу, он и сам не раз пытался уйти из любимой профессии. Однажды, например, знакомые помогли устроиться ему на стройку кровельщиком, и это притом, что он панически боится высоты.

– Кем я только не работал на стройке и даже получал неплохо, но все равно душа была не на месте. Все казалось неинтересным и давалось с огромным трудом. А в швейном деле для меня всё так понятно и легко. Это то, что я умею лучше всего…

Во время нашего разговора Роман не раз повторяет, что он человек творческий: в свободное время, например, рисует портреты. И свою профессию считает такой же, даже несмотря на то, что вся одежда шьется строго по лекалам и рабочий процесс довольно монотонный. Но это только на первый взгляд. На самом же деле постоянно меняются фасоны изделий, появляются новые ткани. И швея не просто бездумно выполняет операции: в этом ремесле тоже есть место пусть и не большой, но фантазии. 

– Роман, а кем видите себя в будущем? Неужели хотите до пенсии сидеть за швейной машинкой? – спрашиваю, когда он уже на прощание жмет мне руку. 

– Может быть, мне бы и хотелось в будущем открыть свою швейную фирму. Но я прекрасно понимаю, что для этого нужно приложить немало усилий. И речь тут не совсем о деньгах, хотя и они, конечно, важны. Вот работал я как-то в России на одного мужичка. Он был простой такой, из глубинки. Одолжил у кого-то денег, приехал в Москву, открыл бизнес и начал шить пальто, но их никто не покупал. Потому что он, не имея никакого вкуса, возомнил из себя великого дизайнера, да еще и шил из дешевых тканей, которые брал у китайцев в каких-то подвалах. Я это к чему? Каждый должен все-таки заниматься своим делом – тем, что ему дается. Я, например, умею хорошо шить и не считаю это чем-то зазорным и непрестижным. Но и амбиций не лишен: если получится, то хочу стать в будущем технологом или конструктором. 

 
Теги: Брест
 
 
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Внешность собеседника Zarya.by никак не вяжется с его профессией. Под черной кожанкой прячутся татуировки. Натренированные руки выдают в нем каменщика, плотника… да...
 
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