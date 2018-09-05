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Около Гродно спасатели пришли на помощь пассажиру, которого зажало в автомобиле после аварии
На трассе Гродно-Поречье около деревни Каменная Русота Гродненского района произошло ДТП: столкнулись два автомобиля. Одному из пассажиров понадобилась помощь спасателей,
Авария произошла днем, 5 сентября. В лобовую столкнулись автомобили Audi A4 и Volkswagen Golf, в котором ехало три человека. Во второй машине находился только водитель.
Помощь понадобилась 45-летнему пассажиру, который ехал на переднем сидении.
Спасатели при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего. С травмами различной степени тяжести он был госпитализирован больницу скорой медицинской помощи областного центра. Водитель второй машины также доставлен в больницу.
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На трассе Гродно-Поречье около деревни Каменная Русота Гродненского района произошло ДТП: столкнулись два автомобиля. Одному из пассажиров понадобилась помощь...
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