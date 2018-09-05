Мальчик в Англии практически потерял зрение, поиграв с лазерной указкой

Девятилетний Арчи Мэпсон из английского Эссекса почти ослеп и получил расстройство глаз в виде черных пятен, свойственное лишь пожилым людям, из-за обычного детского любопытства. История с печальным концом началась в магазине игрушек, пишет medialeaks.ru.



Арчи Мэпсон. Фото: Kennedy News and Media

Сообщается, что мать мальчика пошла навстречу просьбам ребенка купить ему электронную указку со световым лазером зеленого цвета. Вручив ребёнку игрушку, она строго наказала Арчи не направлять устройство себе в глаза.

Некоторое время после покупки мальчик следовал просьбе матери, но интерес взял верх. Дразня лазером кота, мальчик направил устройство себе в глаза и, как позже выяснилось, около двух минут «обрабатывал» каждый.



Та самая указка. Фото: Kennedy News and Media

Уже на следующий день после игры Арчи пожаловался матери, что не видит. Эмма (так зовут мать) списала состояние сына на аллергию и лишь дала ему антигистаминный препарат. Но очень скоро ребенок сообщил женщине о черных пятнах в глазах, а затем перестал различать буквы, лица людей и даже дорожные знаки.

Эмма отправилась с Арчи в больницу, где выяснилось, что у него были ожоги в обоих глазах. На рентгене повреждение правого глаза (которым он прямо смотрел на лазер) буквально выглядело как след от пули, прошедшей насквозь. Кроме того, его радужка из темно-зеленой стала светло-зеленой.



Фото: Kennedy News and Media

Только врачам мальчик признался, что недомогание началось после развлечений с опасной игрушкой. По словам доктора, не имело значения, как быстро мальчик обратился бы к матери с сообщением о боли в глазах. Лазерные ожоги мгновенны.

Врачи также отметили, что луч повредил сетчатку на левом глазу мальчика и глазное дно правого, а потому его зрение может никогда не восстановиться. Черное пятно закрывает Арчи половину обзора, и в зоне видимости ребенка остаются лишь предметы на расстоянии одного шага.

Теперь Эмма судится с магазином игрушек и из юридических соображений не раскрывает название фирмы. Однако женщина отмечает, что до сих пор устройство, покалечившее ее сына, можно купить всего за один фунт (около 3 рублей).

Как рассказала женщина, она никогда не думала, что купленная в магазине игрушек вещь может быть настолько опасной.