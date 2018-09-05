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В Гродненской области за мошенничество с автостраховками будут судить 11 человек

06.09.2018 13:47 — Разное | Tut.by  
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В суд направлено уголовное дело по обвинению 11 лиц в страховом мошенничестве, сообщает прокуратура Гродненской области.


Фото: TUT.BY

В 2014 году гродненец и еще двое местных жителей создали организованную преступную группу для завладения денежными средствами страховых компаний.

С помощью желавших «подзаработать» троица инсценировала ДТП. Иногда для этого использовали уже поврежденные автомобили, после чего обращались за страховыми выплатами.

До декабря 2016 года приятели совершили 13 эпизодов мошенничества и получили незаконным путем 137 тыс. рублей.

Действия троих обвиняемых квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы по ч.4 ст. 209 УК Беларуси.

Остальным обвиняемым инкриминировано мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в крупном размере (ч.2 и ч.3 ст. 209 УК Беларуси).

Двое обвиняемых были заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На их имущество наложен арест.

 
 
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Двое обвиняемых были заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. На их имущество наложен арест.
 
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