Минская область готовится к вакцинации от гриппа

Минская область готовится к массовой вакцинации против гриппа.

Осень как раз лучшее время для прививок, когда вируса еще нет. Так достигается максимальный эффект.

В регионе уже закуплены препараты производства Российской Федерации, а также стран Евросоюза – в частности, Нидерландов и Франции. Все они уже хорошо зарекомендовали себя. Противопоказаний к вакцинации немного – это обострение хронических заболеваний и непереносимость яичного белка.

Как говорят специалисты, кампания массовой иммунизации позволила значительно сократить количество заболеваний пневмонией и тяжелых осложнений после гриппа.



