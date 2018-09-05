В центре внимания — проблемы и перспективы аграрной политики Союзного государства





В Горках 6 сентября открылась Международная научно-практическая конференция «Аграрная политика Союзного государства: опыт, проблемы и перспективы». Мероприятие приурочено к V Форуму регионов Беларуси и России.

Более 70 представителей производственной и научной сфер аграрной отрасли двух стран работают в формате «круглых столов» по 3 направлениям.

На школе-ферме РУП «Учхоз БГСХА» обсуждают формирование инновационных систем животноводства Беларуси и России, в частности, возможность создания единых специализированных селекционно-генетических центров.





В фокусе внимания — разработка систем машин сельскохозяйственного назначения, кооперация двух стран по внедрению современных ресурсо- и энергосберегающих технологий в агропромышленном комплексе.

Рассматривают также актуальные вопросы развития системы профессионального и высшего сельскохозяйственного образования, чтобы специалисты отвечали требованиям современного аграрного производства.

Участники трех секций на пленарном заседании конференции 7 сентября подготовят предложения в итоговый документ V Форума регионов Беларуси и России.

Во время мероприятия организована выставка белорусской продовольственной и технической продукции предприятий АПК и научных достижений аграрных вузов. Участники конференции посетят учебно-научно-производственные лаборатории, школу-ферму, диагностическую станцию, рыбоводный индустриальный комплекс, Ботанический сад БГСХА и познакомятся с практико-ориентированной подготовкой специалистов.

Подробности — на страницах газеты «Горецкий вестник».



















































































