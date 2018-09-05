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В центре внимания — проблемы и перспективы аграрной политики Союзного государства
06.09.2018 — Разное | Горецкий вестник
В Горках 6 сентября открылась Международная научно-практическая конференция «Аграрная политика Союзного государства: опыт, проблемы и перспективы». Мероприятие приурочено к V Форуму регионов Беларуси и России.
Более 70 представителей производственной и научной сфер аграрной отрасли двух стран работают в формате «круглых столов» по 3 направлениям.
На школе-ферме РУП «Учхоз БГСХА» обсуждают формирование инновационных систем животноводства Беларуси и России, в частности, возможность создания единых специализированных селекционно-генетических центров.
В фокусе внимания — разработка систем машин сельскохозяйственного назначения, кооперация двух стран по внедрению современных ресурсо- и энергосберегающих технологий в агропромышленном комплексе.
Рассматривают также актуальные вопросы развития системы профессионального и высшего сельскохозяйственного образования, чтобы специалисты отвечали требованиям современного аграрного производства.
Участники трех секций на пленарном заседании конференции 7 сентября подготовят предложения в итоговый документ V Форума регионов Беларуси и России.
Во время мероприятия организована выставка белорусской продовольственной и технической продукции предприятий АПК и научных достижений аграрных вузов. Участники конференции посетят учебно-научно-производственные лаборатории, школу-ферму, диагностическую станцию, рыбоводный индустриальный комплекс, Ботанический сад БГСХА и познакомятся с практико-ориентированной подготовкой специалистов.
Подробности — на страницах газеты «Горецкий вестник».
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В Горках 6 сентября открылась Международная научно-практическая конференция «Аграрная политика Союзного государства: опыт, проблемы и перспективы». Мероприятие...
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