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Это возможно: в панельке на первом этаже сделали перепланировку и получили стильную студию
Квартира Алеси и Антона расположена в панельном доме в Каменной Горке на первом этаже. Изначально жилье было нестандартным, с двумя входами. По совету дизайнера Натальи Галонской, супруги сделали перепланировку. «Квартира была двухкомнатная, но узаконили ее уже как трехкомнатную», — рассказала Алеся.
Перепланировка в панельном доме, где все стены несущие, дело непростое и хлопотное. Алеся и Антон все же рискнули.
— Мы сразу пошли правильным путем: сначала сделали проект, узаконили его, а потом уже сделали перепланировку, — рассказали супруги. — Все усиления в квартире были рассчитаны и спроектированы профессиональной компанией с учетом того, что жилье находится на первом этаже.
Площадь квартиры — 73 квадратных метра. После перепланировки метраж ее сохранился, но функциональное зонирование пространства изменилось полностью. На месте кухни разместили спальню, а коммуникации перенесли в большую гостиную.
— Получилась такая современная студия, с большой гостиной и кухней.
Прихожая и гардеробная
В квартире, напомним, было два входа. По словам хозяев, пользуются они «своим личным» входом.
— Заходишь как в частный дом. Подъездом мы в принципе не пользуемся. Там есть вход и тамбур только на нашу квартиру. Его можно использовать под хозяйственные нужды: хранить велосипеды, размещать всякую мелочевку на стеллажах.
Дополнительное место для хозяйственных нужд есть еще и под балконом: открывается люк и по лестнице спускаетесь в подвал, который занимает всю площадь балкона. Это очень удобно для хранения зимнего инвентаря, комплекта шин для авто и прочего.
Кроме этого, в квартире была сделана вместительная гардеробная комната, которой изначально не было.
Кухня — гостиная
В гостиной зона кухни получилась достаточно большой. Ее обновили буквально этой весной.
— Кухню сделали под заказ и укомплектовали современной техникой. Поскольку в квартире принципиально придерживались экологического стиля, то старались максимально использовать натуральные материалы. Столешницу заказывали из массива дуба, которая не боится влаги из-за термообработки. Верхние полки в кухне — также деревянные.
Изюминка просторной гостиной — ортопедический датский диван.
Из гостиной есть выход на балкон. Там установили столешницу и стулья, чтобы можно было отдыхать.
Детская
— Несмотря на первый этаж, квартира у нас теплая. На полу во всех комнатах лежит паркетная доска, а там, где уложена плитка, есть подогрев. Одна из стен в детской — грифельная, ее можно использовать по разным поводам: рисовать, писать, оставлять заметки. Есть часть стены из пробкового дерева, — рассказала Алеся.
— В комнате стоит кровать-чердак, под ней — большая деревянная столешница, которая используется под компьютер. Кроме этой рабочей зоны, есть отдельная парта.
Спальня
В спальне хозяева тоже придерживались экологического стиля. Она, как и вся квартира, выполнена в минималистичном интерьере. Поэтому матрас просто оставили на полу без каркаса, а изголовье кровати сделали из паркетной доски.
— Сон на жестком матрасе для нас оказался настолько комфортным, что мы ничего не захотели менять, — признались хозяева.
Стены, как и по всей квартире, покрасили. Межкомнатные двери имеют скрытую систему, без наличников.
Пеньки из фамильной груши хозяева использовали в качестве прикроватных тумбочек.
Из спальни есть отдельный вход в ванную комнату.
Санузел
— Ванная комната благодаря перепланировке вышла очень просторной. Мы отдали предпочтение душевой из стеклоблоков. Это стиль, который вернулся к нам из 80-х.
На полу в душевой идет небольшой уклон для стока воды — это очень удобно. Полы во всей ванной комнате с подогревом, поэтому там никогда не бывает сырости.
В комнате также сделали большую систему хранения над раковиной. Заказывали ее из постформинга — этот материал не боится влаги.
Квартиру Алеся и Антон сейчас продают, потому что мечтают переехать в загородный дом. Свою стильную «трешку» на улице Каменногорской, 90 они оценили в 95 тысяч долларов в эквиваленте.
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