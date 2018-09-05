Сможет ли пуля пробить броню БТР-70

Ведущий проекта WarGonzo попытался при помощи различного стрелкового оружия пробить борта БТР-70. Для опытов были взяты пластины лобовой и бортовой брони бронетранспортера толщиной шесть и десять миллиметров соответственно.

Из оружия для тестов были выбраны пистолет Макарова ПМ, автомат АК-74, калибра 5.45 мм, еще один АК калибра 7,62 мм, а также карабин СКС.

Первым был протестирован ПМ, который не оставил даже вмятин на броне. Обычный патрон 5.45×39 тоже не нанес существенного урона броне. Тогда ведущий попробовал боеприпас повышенной бронепробиваемости с фиолетовой окантовкой, но и он не справился. На этом тесты 5.45 не закончились, в запасе у ведущего были редкие патроны с черной окантовкой, но и они не смогли навредить.

Тогда настала очередь АК в калибре 7,62×39. Первый же выстрел сбил пластину со своего места, но добиться пробития не удалось. Последней надеждой ведущего стал СКС — самозарядный карабин Симонова. Выстрел из этого оружия бронебойно-зажигательной пулей привел к пробитию бортовой брони. С лобовой броней справиться так и не удалось.

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