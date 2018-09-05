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Зарубежные гости посетили Быховский РОЧС

06.09.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Делегация фонда «Помощь детям Чернобыля» в рамках экскурсионной программы посетила пожарную часть г. Быхова.

Зарубежные гости посетили Быховский РОЧС


Зарубежные гости посетили Быховский РОЧС

Для гостей из Голландии была организована экскурсия по зданию пожарной части. Участникам делегации продемонстрировали снаряжение и аварийно-спасательное оборудование огнеборцев. В рамках экскурсионной программы каждый желающий смог почувствовать себя настоящим спасателем примерев боевую одежду.

В завершение экскурсии спасатели Быховщины продемонстрировали возможности пожарного аварийно-спасательного автомобиля.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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Делегация фонда «Помощь детям Чернобыля» в рамках экскурсионной программы посетила пожарную часть г. Быхова. Для гостей из Голландии была организована
 
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