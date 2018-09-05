Зарубежные гости посетили Быховский РОЧС

Делегация фонда «Помощь детям Чернобыля» в рамках экскурсионной программы посетила пожарную часть г. Быхова.
Для гостей из Голландии была организована экскурсия по зданию пожарной части. Участникам делегации продемонстрировали снаряжение и аварийно-спасательное оборудование огнеборцев. В рамках экскурсионной программы каждый желающий смог почувствовать себя настоящим спасателем примерев боевую одежду.
В завершение экскурсии спасатели Быховщины продемонстрировали возможности пожарного аварийно-спасательного автомобиля.
Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС
Сергей Исаенко