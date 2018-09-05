В Минске открылся магазин, в котором продается только белорусская бытовая техника

В минском торговом центре ProStore в Каменной Горке появился магазин, который продает только отечественную бытовую технику.





Магазин открыла торговая сеть Techno. Пространство внутри разделено на зоны белорусских брендов. Представители магазина обещают, что бытовую технику получится приобрести по заводским ценам с гарантиями завода — точно так же, как если покупать ее напрямую у производителя.









В Techno также заявляют, что магазин предлагает выбор из множества моделей холодильников. Самый дешевый из них обойдется в 329 рублей, а модели с системой No Frost стоят от 753 рублей. Также представлены стиральные машины, кухонные плиты, пылесосы и микроволновки.





Некоторые товары получится приобрести в беспроцентную рассрочку сроком до 36 месяцев без первоначального взноса. Технику обещают бесплатно доставить в любую точку Беларуси и поднять на необходимый этаж. Ритейлер напрямую работает с Atlant, Gefest, «Горизонтом», Midea и «Белвар».

Смотрите, сколько у нас стоят популярные белорусские холодильники: