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В Минске открылся магазин, в котором продается только белорусская бытовая техника
В минском торговом центре ProStore в Каменной Горке появился магазин, который продает только отечественную бытовую технику.
Магазин открыла торговая сеть Techno. Пространство внутри разделено на зоны белорусских брендов. Представители магазина обещают, что бытовую технику получится приобрести по заводским ценам с гарантиями завода — точно так же, как если покупать ее напрямую у производителя.
Некоторые товары получится приобрести в беспроцентную рассрочку сроком до 36 месяцев без первоначального взноса. Технику обещают бесплатно доставить в любую точку Беларуси и поднять на необходимый этаж. Ритейлер напрямую работает с Atlant, Gefest, «Горизонтом», Midea и «Белвар».
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Технику обещают бесплатно доставить в любую точку Беларуси и поднять на необходимый этаж.
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