В г. Белоозерск приехал чешский луна-парк «EUROPAPARK» с аттракционами!*

С 7 сентября по 9 сентября (включительно) вас ждут по адресу: г . Белоозерск, район жилой застройки возле д. 11/1 по пр. Мира и д. 12 по ул. Козинца.

Время работы: с 14.00 до 22.00 — в будни, и с 11.00 до 23.00 — в выходные.





Вас ждет незабываемый мир развлечений и адреналина!

ООО «Волж-Холпи» УНП 690713537.

Фото: https://vk.com/lunapark_europapark