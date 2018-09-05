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В г. Белоозерск приехал чешский луна-парк «EUROPAPARK» с аттракционами!*
06.09.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
С 7 сентября по 9 сентября (включительно) вас ждут по адресу: г. Белоозерск, район жилой застройки возле д. 11/1 по пр. Мира и д. 12 по ул. Козинца.
Время работы: с 14.00 до 22.00 — в будни, и с 11.00 до 23.00 — в выходные.
Вас ждет незабываемый мир развлечений и адреналина!
ООО «Волж-Холпи» УНП 690713537.
Фото: https://vk.com/lunapark_europapark
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С 7 сентября по 9 сентября (включительно) вас ждут по адресу: г. Белоозерск, район жилой застройки возле д. 11/1 по пр. Мира и д. 12 по ул. Козинца. Время работы: с 14.00 до 22.00 ...
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